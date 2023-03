Domenica 5 inizia la serie C a squadre ben 6 i team trevigiani al via. Park Villorba con 2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 5 Marzo alle 10 inizia il campionato di serie C a squadre. Ben 6 le formazioni trevigiane in lizza. Cinque maschili ed una femminile. Sugli scudi il Park di Villorba che schiera sia quella maschile che quella femminile ed entrambe con ambizioni di promozione. Non sono sicuramente da meno l’Eurosporting Treviso che ha nel roster solo giocatori di seconda categoria, Bene anche Sporting Life Center con ottimi giocatori di prima fascia. Volpago punta sui soliti veterani, solidi e sicuri. Pederobba ripescato con merito e riconosciuto il lavoro certosino con i suoi giovani. Vediamo le loro posizioni nei gironi. Per il Park femminile, con Bardolino, Cerea, Bassano e Tc Padova B non dovrebbero esserci grossi problemi per il passaggio alla fase successiva. Prima giornata a riposo. Nel maschile sempre per il Park esordio casalingo con il Ct Vicenza squadra solida che non dovrebbe rappresentare un ostacolo per un esordio positivo. Le altre compagini sono: Canottieri Padova, Tc Venezia e Tc Belluno. Sporting Life Center di Vacil è inserito nel Girone 2, purtroppo con il Pederobba e sarà quindi derby il 26/3 ad Onigo. Debutto solo per il Pederobba nella prima giornata ed in trasferta in Via Libia a Padova, mentre il Vacil è a riposo. Altro derby nel girone 5 dove allocano Eurosporting e Volpago assieme Airone Padova e San Giovanni Lupatoto. La prima vede i giocatori di Viale Felissent in trasferta a Cerea. Mentre i volpaghesi saranno a riposo. Per i tornei individuali. A Mogliano fino al 19 Marzo la Tappa Ibi di 4^ categoria maschile e femminile singolare e misto che assegna il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei con 102 iscritti. Le partite di Giovedì 02 vedono 6 gare dalle 19.00 alle 21.30. Prossimi tornei: A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo Fitp maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. Inarrestabile Gianpietro Fossaluzza che da nc ha conquistato l’accesso al main draw. Dal 4 Marzo al 19 altro torneo Alpe Adria denominato di Primavera fino ai 3.3 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. Rodeo maschile a Silea fino ai 3.4 sempre per il weekend del 4 e 5 Marzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 Marzo. Rodeo femminile 11 e 12 Marzo di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Marzo.