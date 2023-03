Le sei trevigiane della serie C. Al Comando Eurosporting e Park Villorba azzurro e rosa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La seconda giornata della serie C delle trevigiane è entrata nel vivo. Tutte sono entrate in campo ed anche quelle che erano a riposo hanno scaldato i motori. Giornata dominata dal derby tra Eurosporting Treviso che li vedeva opposti alla prima uscita del Volpago. Dopo 8 ore di incontri “tanta fatica per nulla” ha commentato il capitano del team volpaghese Umberto Costa. Ce l’abbiamo messa tutta, ma alla fine il risultato l’hanno fatto loro. E per i monelli di Nicola Caron è il secondo risultato con percorso netto che li mettono in testa al girone. Debutto positivo per lo Sporting Life Center con i veronesi del Sanguinetto. Contro i vincitori della Coppa Veneto i trevigiani sono usciti con un pareggio per 3-3. A punteggio pieno anche il Park di Villorba maschile che a Belluno vince per 5-1e si affeziona alla numerologia. Il team femminile debutta con un cappotto con le veronesi del Cerea. Impotenti contro la corazzata veronese del Villabella i giocatori del Pederobba. Continuano ad onorare con tutte le loro forze questo campionato duro e spietato con il difficile obiettivo salvezza. Classifiche e gironi delle trevigiane. Prossimo turno Sabato 18 ore 14.00. Girone 2: Sporting Villabella (Vr) p.4, Tc Padova 2, Spoting Life Center Vacil di Breda (Tv) e Sanguinetto (Vr) p.1, Pederobba 0. Terza giornata SLC vs Tc Padova e Sanguinetto vs Pederobba. Riposa Villabella. Girone 3: Park Tennis Villorba p.4, Canottieri Padova e Tc Venezia P.2, Ct Vicenza e Belluno p. 0. Terza giornata Tc Venezia-Canottieri Padova e Ct Vicenza-Belluno. Riposa Park Tennis Villorba. Girone 4: Eurosporting Treviso p.4, San Giovanni Lupatoto (Vr) e Airone Legnaro (Pd) p.2, Tc Volpago e Cerea (Vr) p.0. Terza giornata Volpago-Airone e Eurosporting-S.Giovanni Lupatoto. Riposa Cerea. C Femminile unica trevigiana è il Park di Villorba. Girone 2: Park Tennis Villorba, Bardolino (Vr), Cerea (Vr) e Bassano p.2; Tc Padova B p.0. Terza Giornata Villorba-Bardolino e Cerea-Padova. Riposa Bassano. Prossimi tornei a cui iscriversi: Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/3. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3.