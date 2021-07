Trofeo Fideuram Ziliotto, Edoardo Donaggio batte Francesco Marangon

Ad Altivole si è concluso il Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1, erano 200 in lizza coordinati da Mauro Cenedese e Beatrice Zaffi. Singolari e doppi maschile e femminile e doppio misto. Questi i verdetti. Nel maschile tutto come da pronostico con l’arrivo in finale dei favoriti. Edoardo Donaggio del Chioggia sul coetaneo vicentino Francesco Marangon entrambi under 18. Terzi posti per un altro veneziano Riccardo Zizzola ed il bellunese Luca De Bona.

Nel draw rosa la tennista bellunese Alessia Bettiol al terzo set sulla rivelazione del torneo la 3.5 Federica Stocco del Green Garden di Mestre. Bronzi per l’under 16 bassanese Francesca Vario che da 4.1 nel primo set ha messo in difficoltà la winner e per l’under 18 del Motta Sara Martini. Nel doppio femminile le compagne di club del Motta Sara Martini assieme ad Anna Dell’Avversana si sono imposte in due set sulla formazione dell’Eurotennis Loredana Lagonigro e Martina Miglioranza. Terze Monica De Nardi e Claudia Bergamin con Angelica Siviero e Francesca Vario.

Nel doppio maschile Enrico Barca e Lal Dal Monte duo bassanese in due set sui trevigiani Davide Candiani e Antonio Vianello del Villa Guidini. Terzi Lorenzo Pivetta del Volpago e Alessandro Finco del Montebelluna ed il duo Fabio Fregolent del Magi e Mauro Bortolato del Volpago.

Nel doppio misto favoriti in finale con pronostico sovvertito in favore dei numeri due Luca Berton e Laura Morucchio della canottieri Mestre che si sono imposti sui trevigiani del Villa Guidini Davide Candiani e Laura Calbucci. Terzi Arduini Enrico del Pederobba e Caterina Fornasier dell’Altivole e per Fabio Fregolent del Magi con Valentina Bortolato del Volpago.

Cala il sipario stasera al Park Tennis di Villorba l’Open femminile Trofeo Autotrasporti Pagotto con 1.000 euro di montepremi, diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Alle 16.30 la finale di 4^ categoria tra Beatrice Dal Bello del Silea e Paola Zambon del Conegliano. Alle 18.30 la finalissima dell’Open tra l’udinese Anna Sturmigh ed Adele Burato del Latisana con tessera vicentina. A seguire le premiazioni.

Per i ragazzi dai 12 ai 16 c’è il torneo Alpe Adria a Vedelago con 80 partecipanti coordinati da Dario Morosin e Nadia Schiavon.

Allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello con ben 166 partecipanti. Gare quasi tutte in notturna, l’unica alle 18.30 Zanardo-Cattaneo le rimanenti inizieranno dalle 20 in poi.

A Volpago dal 25/6 al 07/7 torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio la peculiarità della Kermesse che ha un montepremi di 2.000€ ed è stato limitato a 100 giocatori. Players tutti di spessore degno di un gran open quello del main draw che assicura spettacolo sin dalle prime battute. Nel frattempo quasi definita la griglia dei giocatori di terza che stanno avanzando senza non poche sorprese. Come quella del giocatore di casa Vincenzo Spataro che da 4.3 ha sbaragliato tutti i concorrenti, e come i 4.1 Giampietro Campagnol sempre con tessera del club organizzatore e Pietro Bazzo dell’Eurotennis Tv.

Tutto pronto a Conegliano Via Olivera per l’Open Memorial Tombacco e da Re, torneo maschile che prevede un montepremi di 3.000 €.

A Silea indetto torneo di 4^ maschile iscrizioni entro le ore 12 del 01/7 all’indirizzo: info@newtennisclubsilea.it.

Tutto pronto ad Istrana per la 24^ Edizione del Trofeo Positello Open maschile e femminile con 2.000 € diretto da Sonia Rossi. Iscrizioni entro il 07/07 all’indirizzo: tcistrana@gmail.com.