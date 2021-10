Tennis, trofeo Carpenterie De Faveri a Volpago: domenica le finali

Il 30 e 31 ottobre a Volpago del Montello è in corso il rodeo maschile di 3^ categoria "Trofeo Carpenterie De Faveri Luciano". Direzione di Gianfranco Casagrande coordinato da Aldo Bernardi, per la Fit nel settore elettronico Massimo Nicoletti, draw da 32. Questo il programma di domenica 31 ottobre: dalle 9.30 Andjelic-Montana, Rignanese-Corbetta, Sozza-Baschieri e Testa-Moserle. Dalle 11 entrano in campo i favoriti Fabio Codello, Andrea Barone, Umberto Costa e Marco Lorenzon. Alle 13.30 semifinali e alle 15 l’epilogo del weekend.

Gli altri tornei

Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile dal 23 ottobre al 7 novembre con singoli e doppi tra i quali anche quello misto con 130 iscritti. All’Adriano Panatta Raquet Club nel weekend del 6 e 7 novembre torneo Tpra di Tennis Road to Rome e tappa regionale di Padel iscrizioni www.tpratennis.it. Sempre in chiave Tpra doppio misto in data 1 novembre a Villa Guidini e Sporting Magi di Ponte della Priula torneo maschile, iscrizioni direttamente presso il fiduciario regionale Andrea Camarin, 3668243584. A Silea Rodeo Weekend per il 6 e 7 per giocatori massima categoria 4.3. Dirige Giuliano Mariuzzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 novembre all'indirizzo mail info@newtennisclubsilea.it. A Vedelago 6 e 7 Rodeo per giocatori fino ai 4.1 sotto la direzione di Dean Pinezic. Iscrizioni entro le ore 12 del 04/11 to tennisaccademyalpeadria@gmail.com.