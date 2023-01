Manuel Barbon e Sara Dall'Antonia si sono aggiudicati il Trofeo MWOOD di Vacil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Secondo appuntamento stagionale trevigiano allo Sporting Life Center di Vacil, il primo della Fitp trofeo Mwood. Erano 61 i giocatori impegnati nel long Rodeo di 4^ categoria, diretti da Giulia Favaro con la supervisione di Giuliano Ferro. Nel maschile tutto come da copione. In finale sono approdati i favoriti che hanno confermato anche qui l’ordine dato. Ovvero vince il giocatore del Pietro Burei di Visnadello sul veneziano del Ca’ del Moro Andrea Rizzo. Lidense che è entrato in partita soltanto nel secondo set, dove ha prevalso la caparbietà di Barbon, nonostante la classe del suo avversario. Terzi posti per William Cagnato dello Sporting Magi di Ponte della Priula, l’unico a contrastare fattivamente il winner e l’altro bronzo è dell’under 18 Tommaso Pavan del Tennis Club di Via Olivera. Quattro turni per Luciano Faccenda e tre per Tim Fossaluzza e Leonardo Nave tutti giocatori dello Sporting Life Center di Vacil. Nel draw rosa vince la cappellese Sara Dall’Antonia, under 16 con tessera del Caneva che in una finale thriller ha messo al secondo posto la giocatrice di casa Alberta Corsi. La veterana dello Sporting, per poco non è riuscita nel colpaccio, nonostante nel long tie-break fosse stata nella condizione di potersi aggiudicare l’incontro con tre match point a disposizione. Terze piazze per Mariaelena Gardin dello Sporting Magi e per l’under 16 del Noventa Vicentina Irene Lanatà. In evidenza con due successi la tennista di casa Alessandra Rizzetto, Federica De Zotti ed Alessandra Bella dello Sporting Magi. Prossimo appuntamento sempre allo Sporting Life Center con il torneo FITPRA Melbourne dei singolari maschili e femminili 21-22 e dei doppi maschili, femminili e misto del 28-29. Il 21 e 22 Gennaio primo appuntamento per gli afecionados dell’Alpe Adria. Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile a Vedelago sotto la direzione di Carla Carrer. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/1, ammessi soltanto 32 players. AL Panatta Racquet Club Rodeo 11 e 12 Febbraio per giocatori di 4^ categoria solo draw maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Febbraio.