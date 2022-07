Il Trofeo New Print a Volpago è di Kevin Bianchin che superato Massimo Vendramin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Volpago si è concluso il torneo di 4^ categoria trofeo Serigrafia New Print con 118 partecipanti diretti da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Su tutti il giocatore del Pederobba Kevin Bianchin che in finale ha messo al secondo posto Massimo Vendramin dello Sporting Life Center. Brinzi per l’under 16 del Dolo Riccardo Pasqualetto e per Andrea Gastaldin del Dopolavoro Ferroviario di Treviso. Awards per il giocatore di casa Lorenzo Gobbo ed il coetaneo under 16 Gioele Farina del Bassano che hanno scavalcato ben 5 avversari. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini conduce il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che è iniziata il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio, dotato di un montepremi di 3.000 €. Erano 102 i tennisti a darsi battaglia, ora sono rimasti in 4. Main draw giunto alle semifinali con il seguente programma. Tre Matteo ed un Marco. Di superMarco ce n’è soltanto uno ed è quello destinato a raccoglieri il suo 91° successo. Ma è pronto e riposato dalle attività agonistiche Matteo Viola, che se non trascorso notti insooni con il neonato mTommaso, potrebbe contrastarlo nella finale di domani. Oggi intanto dovranno vedersela così. Alle 18.00 Matteo Viola e Matteo Marfia e alle ore 19.30 circa Matteo Dal Zotto con Marco Speronello. Ingresso liberop e spettacolo assicurato. A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Le 5 gare odierne si svolgeranno dal tardo pomeriggio, dalle 18.30 in poi e vedranno coinvolti la maggior parte dei giocatori di casa. Da segnalare il derby tra Leonardo Granzotto e Alexandru Marculescu. Ad Istrana ci sarà il 25° Trofeo Positello Open maschile e femminile dal 8/7 al 24/7. Sono 94 gli iscritti a darsi tenzone. A Mogliano torneo giovanile dal 9 al 17/7 per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Sono ben 148 i giovani in lizza, per il record stagionale per un torneo giovanile. A Silea torneo di 3^ categoria maschile dal 9 al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Francesco Salustri. Sono 96 i tennisti iscritti. Dal 15/7 al 17/7 a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/7. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro, le iscrizioni scadranno il 14/7 alle ore 12.