Trofeo VP Verniciatura a Villorba: le gare della quinta giornata

Continua il torneo di tennis iniziato con ben 200 tennisti in lizza, coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Martedì 16 marzo in campo alle ore 20 Barbiero contro Martin

Trofeo Vp Verniciatura dell’Open in corso a Villorba presso il Park tennis. Cinque i courts a disposizione per i 200 tennisti in lizza, coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. I giocatori di quarta categoria si sono compenetrati nel draw di terza.

Dall’onda d’urto sono sopravvissuti: Luigi Tegon della Canottieri Mestre che due settimane fa aveva agguantato la finale di Vedelago e ha già piantato entrambi i piedi nel tabellone di terza, Matteo Deias del Brugnera anche lui con due vittorie nella categoria superiore, così come Davide Pavanati dello Sporting Mestre. Segue la striscia vincente dei giocatori di quarta con il giocatore di casa Riccardo Menon, William Cagnato dello Sporting Magi, Giancarlo Ruffin del Monselice ed Angelo Attolico del Villa Guidini. Hanno fatto il loro dovere di interceptors: Tommaso Testa under 18 del Vacil, il portacolori del Park Fabio Menon, Nicola Ronzan del Castelfranco, Simone Martin del Volpago, Mario Balzano dello Sporting Magi, Massimo Trevisan dell’Azzano Decimo, Carlo Laganà del Green Garden di Mestre e Vittorio Trani del Bassano. Dalle ore 14 di martedì 16 marzo gli incontri Battiston-Tegon e Pistacchi-Menon. Gli ultimi a scendere in campo alle 20 saranno Barbiero-Martin.