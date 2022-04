Sesta giornata di gare al trofeo Vp Verniciatura al park di Villorba nell'open maschile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sesta giornata di gare nell’Open maschile di Villorba presso il Park con 117 tennisti, Trofeo Vp Verniciature. Queste le gare di Mercoledì 6. Alle ore 17 Conte-Mattiello e Menon-Fiori. Alle 18 Da Ros-Zeggiato. Alle 18.30 Bavato-Zanon, Canzian-Bordignon. Alle 20 Bazzo-Zuccon, Tegon-Trevisan, Toniolo-Scodellari. Alle 21.40 Hirschler-Sturaro, Luca Tonicello-Scola e Cattaneo-Baggio. Nel main draw dell’Ibi di Padova con 13.000 €, nei quarti di finale c’è soltanto Marco Speronello. Fuori entrambi i Ghedin, che si sono fatti onore sia lo junior che il senior, ovvero Mattia e Nicola. Mattia con il bassanese Salviato e Nicola per mano del pesarese Bertuccioli. Ha lottato di più Nicola, che ha mandato fuori del perimetro una ventina di palle per pochi millimetri. Defaillance per Matteo Marfia che oltre a perdere nel singolo contro il maestro del Tc Padova, Marco De Rosa alla sua quarta vittoria, nel doppio con Speronello è stato bloccato ai Quarti. I veronesi Scomparin e Garzotti hanno interrotto la loro striscia vincente che durava da parecchio. A Speronello rimane il singolo nel quale, contro il lombardo Fumagalli ha dovuto sfoderare tutta la sua classe. Nella chiusura del 3^ 880 € di montepremi dove Massimo Bonacina del Villa Guidini è in semifinale. Ad Altivole dal 9/4 al 24/4 torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Aprile. A Vedelago a cura dell’Alpe Adria dal 16 Aprile al 1° Maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Aprile.