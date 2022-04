Inizia il main draw del trofeo Vp verniciature dell'open maschile al park di Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Undicesima giornata di gare nell’Open maschile di Villorba presso il Park con 117 tennisti, Trofeo Vp Verniciature. Kermesse condotta da Roberto Marian e Gianfranco Griso. E’ iniziato il tabellone principale. Tre le gare in programma Lunedì 11. Alle ore 19.00 il patavino Leonardo Pepe 2.8 con il 3.1 trentino Mattia Menapace. Alle ore 20.30 il 3.2 bassanese Giovanni Vedove Fiorese già vincitore di 3 incontri sarà opposto al veneziano al 2.8 Riccardo Levorato. Stesso orario per il Pinturicchio Massimo Bonacina che dopo aver conquistato l’accesso al main draw, incrocerà la racchetta del 2.8 di Arzignano Federico Molon. Testa di serie numero uno è Marco Speronello fresco vincitore all’Ibi Open di Padova ed in possesso del biglietto per le Pre-Qualificazioni degli Internazionali d’Italia di Roma che con molta probabilità dovrebbe incrociare la strada del numero due del seeding il vicentino Tommaso Dal Santo. Questo all’incirca avverrà la vigilia di Pasqua. Ad Altivole è in corso fino al 24/4 il torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Sono 170 i partecipanti diretti da Deborah Trento. A Vedelago a cura dell’Alpe Adria dal 16 Aprile al 1° Maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Aprile. Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 Aprile. Per gli amanti dell’erba nel weekend 23 e 24 Aprile ci sarà la prima competizione stagionale a San Marco di Resana e sarà un rodeo femminile fino alla categoria 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del Giovedì 21/4.