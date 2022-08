Nell'under 9 nazionale del Kinder Trophy a Roma Agata Maria Buzzo centra il bronzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel Master finale del Kinder Trophy di Roma Agata Maria Buzzo dello Sporting Life Center di Vacil centra il terzo posto nazionale ed il premio Fair Play. Erano in 33 le ragazzine ai nastri di partenza del master finale, dopo che l’allieva e figlia di Marianna Bonacina, dopo 6 anni di “preparazione”, ha potuto gareggiare e quindi misurarsi in gare ufficiali con altre coetanee. Il primo successo a Bibione, raggiunta la qualificazione al master ha dato il meglio di se. Primo turno con la lombarda Accongiagioco, poi è toccato il turno dell’aretina Milesi, anche qui risultato netto. Terzo giorno con la tarantina San Martino e semifinali raggiunte. Incontro difficile con la prima della classe, l’alessandrina Francia che dopo aver vinto con la tennista trevigiana andava ad aggiudicarsi anche il master contro l’avellinese Lanzillo. Altre notizie dei trevigiani, in trasferta, vittoria di Nicola Ghedin alla sua prima finale contro il fratello Mattia, nell’Open Fl Service di Vicenza. Al Palladio 98 proprio dove Nicola Ghedin insegna, e dove anche Mattia gioca come tesserato per i campionati a squadre e premiato con la wild card in doppio nella tappa Atp di Giugno. Nell’ultima ora fischio d’inizio della finale dei mondiali a squadre over 40 dove la nazionale italiana capitanata dal trevigiano Luca Serena, sta affrontando in Portogallo il team della Spagna.