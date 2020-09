Sporting Vacil, il torneo entra nel vivo

Allo Sporting Vacil torneo di 2^ categoria dove si respira un tennis d’alta quota. Trofeo Duca di Dolle con 3.000€ di montepremi. Questo l’ordine di gioco odierno. Alle 15.00 il vicentino Tommaso dal Santo che dovrà testare l’under 18 bresciano Stefano D’Agostino. Un D’Agostino capace di tener testa a Matteo Marfia con il quale dopo quasi tre ore di gioco l’ha eliminato al terzo set. Alle 16.00 sarà un turno tutto under 18 tra il veronese Nicolò Pozzani ed il pistoiese Leonardo Rossi.

Pozzani vincente sul maestro trevigiano Matteo Meneghetti con una prova convincente in soli due set. Rossi che non ha lasciato scampo al finalista dell’Open di Mogliano Francesco Ferrari. Sicuramente una gara tra due tennisti in ascesa che ambiscono ad affermarsi sulla scena nazionale. Da non perdere alle 17.00 il derby trevigiano tra il favorito Marco Speronello ed il funambolico vittoriese Daniele Valentino, che è riuscito ad estromettere l’altro trevigiano Giovanni Agostinetto. Alle 18.00 per i buongustai del tennis scenderà in campo l’under 18 ligure Luca Castagnola contro la testa di serie numero 2 il bolzanino Alexander Weis. Per Castagnola che si sta allenando presso l’accademia vicentina di Massimo Sartori (coach storico di Seppi), tutti buoni e convincenti i suoi incontri vinti in due set. Per le teste di serie continue prove di tenuta del loro standard che sono visti sempre come punti di riferimento, sia dagli organizzatori che dagli avversari di turno.

Ad Altivole nell’Open Trofeo Progress oggi alle 16.00 prima semifinale tra la tds 1 Martina Girardi della Canottieri Padova e l’under 14 pordenonese Eva Segato. Una Segato che si trova da 3.1 a disputare la semifinale in un open senza colpo ferire, fruendo di ben due forfait consecutivi da parte delle sue avversarie di turno. Dovrà quindi affrontare la giocatrice patavina che la sopravanza di ben tre posizioni. L’altra semifinale in programma domani vedrà le due under 16 una dell’ Eurotennis Tv Benedetta Baratto contro la vicentina Chiara Di Vina.

Nel maschile alle 20.00 torna in campo nel derby vicentino Tommaso Dal Santo opposto ad Alvise Zarantonello. Dirige la competizione Nadia Schiavon. Tutto pronto a Castelfranco Veneto per ospitare il primo rodeo di doppio che si terrà il 10 ed 11 Ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 8 Ottobre via mail info@tenniscastelfranco.com, trofei Casale e Dallan.