Allo Sporting life center di Vacil competizioni Fitpra: nel singolo Enzo Fasan del Motta

FITPRA MELBOURNE DOPPIO MISTO – CAVALLI E PRADEL SU TUTTI Prima tappa a Treviso dei Campionati Italiani FITPRA e subito arriva la conferma nel doppio misto con la coppia del Lido di Venezia. I lagunari Carlo Cavalli e Veronica Pradel imbattuti con percorso netto, hanno avuto la meglio in finale sulla vera rivelazione del torneo Alberta Corsi e Stefano Favaro del Club di casa. Nella parte alta, fino alla finale, qualche sussulto per il duo Cavalli-Pradel che hanno dovuto dare il meglio per superare la coppia casalinga formata da Monica Bortolot e Tito Tonella, classificatisi al terzo posto. Un tabellone che ha visto tra le altre cose l’esordio nella categoria dei giovanissimi Giulia Favaro accompagnata da Bisetto e Giulia Scarabello. Quest’ultima assieme ad Andrea Baccini, autori di una vera e propria maratona al primo turno, nei quarti sono poi riusciti a conquistare l’altro bronzo. Prossimo appuntamento il 19 e 20 febbraio! FITPRA MELBOURNE DOPPIO MASCHILE – CANDIANO E BASSANI ALLA PRIMA Una settimana da incorniciare per Stefano Favaro che in coppia con il figlio Francesco Favaro raggiunge la finale. Mission impossible contro i favoriti Francesco Candiano e Fabrizio Bassani. La forte coppia di doppio che punta dritto al master regionale per un posto a Milano Marittima sulle orme dei vicecampioni nazionali 2021 Finco-Michielin. I Favaros’ che, dopo aver eliminato la coppia Vistosi-Rocco e Mazzoleni-Biasioli (al tie-break), nella finale hanno lottato per un set perdendo 64 il primo. Poi nel secondo parziale le 10 partite in 5 giorni sono state fatali per il meno giovane dei Favaro e un 6/0 che ha dato ai giocatori del TC Villa Guidini Candiano-Bassani la prima vittoria stagionale, che li proietta davanti a tutti nella Race provinciale. Prossimo appuntamento il 19 febbraio! FITPRA MELBOURNE SINGOLARE MASCHILE ENTRY LEVEL – FASAN IS BACK!! Era atteso da una parte di tabellone difficile e da un periodo di pochi successi il mottense Enzo Fasan, icona del FITPRA in provincia di Treviso, e non ha deluso. Un tabellone che aveva parecchie insidie, sia per i giocatori “new entry” che per il valore dei giocatori esperti, come Ariano e Reginato. In semifinale la parte alta andava a Fasan che superava Paron Cilli con un doppio 75 mentre nella parte bassa il big match tra due “corridori” Ariano e Reginato andava a quest’ultimo per 64 63. Finalissima che non poteva che terminare dopo una vera battaglia, 64 46 11-9 per il giocatore del Tc Motta Fasan che alzava le braccia al cielo e ritorno alla vittoria che mancava da settembre 2020. Per i tornei individuali Fit: Rodeo nel weekend del 5-6 Febbraio presso il Racquet Club di Panatta con il maschile di 4^ categoria. Ed è già record di iscritti per un rodeo. Sono 50 in lizza coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Il primo torneo regular con l’Alpe Adria Academy di Vedelago maschile e femminile fino ai 3.5. Competizione che durerà 15 giorni dal 05 al 20 Febbraio. Sono 70 i concorrenti agli ordini di Dean Pinezic.