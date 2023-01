Tito Tonella si aggiudica lo Shootout di tennis Tpra allo Sporting Life Center di Vacil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center di Vacil Torneo Tpra Shootout Entry Level con draw da 16 dove i favoriti erano Denis Zorzal e Andrea Colladon. Tutte le gare svolte nell’intera giornata di Domenica. L’ha spuntata l’inossidabile Tito Tonella che che in due mini set si è imposto sul favorito del seeding Zorzal. Il giocatore di casa Tonella per giungere all’arrivo si è aggiudicato tre incontri. Gli stessi per Zorzal giocatore dell’Ormelle ed entrambi hanno avuto filo da torcere in semifinale. I finalisti hanno messo al terzo posto rispettivamente Andrea Colladon dell’Eurosporting Treviso e Marco Bucciol. Prossimo appuntamento allo Sporting Life Center il 28 e 29 Gennaio con il torneo FITPRA doppi maschili, femminili e misto. A Volpago del Montello Rodeo Fitp di 4^ categoria il 4 e 5 Febbraio Trofeo Tch Cornuda, draw maschile a 32 giocatori. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Febbraio agli ordini di Gianfranco Casagrande. Al Panatta Racquet Club Rodeo 11 e 12 Febbraio per giocatori di 4^ categoria solo draw maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Febbraio. Torna l’attività challenger all’Alpe Adria di Vedelago dove dal 11 al 26 Febbraio incroceranno le racchette giocatori fino ai 3.3 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Febbraio.