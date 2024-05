A Vacil Tpra expert level incorona il vicentino Negro nel doppio Favaro e Morandin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Tpra dello Sporting Life Center expert level incorona il vicentino Vittorio Negro che ha messo in seconda posizione il giocatore di casa Davide Tentoni. Terzi posti per Francesco Scarton veronese dello Scaligero ed il pordenonese Marco Lanza. Nel doppio maschile Stefano Favaro e Massimo Morandin si sono aggiudicati la finale contro il duo Tito Tonella e Davide Tentoni. Terzi posti derivanti dai gironi di qualificazione per Ariano-Cecconi e Candiago-Reginato, tutti fighters di casa. Al Bear Training di Paese entry level maschile sull’erba sintetica e draw da 16 fighters. Su tutti Alessandro Blesi del Park di Villorba. Dietro di lui ci sono Gianpiero Bianchi home player, a seguire Francesco Netto del Silea e Pierluigi Volpe dell’Eurosporting di Treviso. Fitp a Sernaglia della Battaglia fino al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile con 98 giocatori. Competizione giunta ai quarti di finale. Inizio gare di Giovedì 2 Maggio alle 18.00 Collatuzzo-Cagnato; alle 18.30 la sorpresa del seeding Riccardo Maria Moretti del Ct Belluno con il vincente tra Enzo Grassi e l’outsider Stefano Cibin del Bear Training di Paese. Chiude la sessione di Giovedì Massimo Paolo Lombardo con Andrea Da Rold.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A San Marco di Resana dal 10 al 12 Maggio Rodeo sull’erba naturale per giocatori fino alla terza categoria, solo maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 Maggio. Ad Altivole dal 11 al 26 Maggio torneo di 3^ categoria, singolari e doppi maschile e femminile nonché doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/5. Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/5. Dal 25/5 al 09/6 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/5 per i classificati fino ai 3.5. A Pederobba dal 1 al 15 Giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, sicuramente accorreranno molte coppie, in particolare quelle montelliane, molto esperte di questa specialità. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/5.