A Vedelago il draw femminile è della vicentina Carnino Alle 15.00 finale Frate-Arduini

A Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 117 giocatori ha già concluso il draw rosa. Nel femminile vince la vicentina Virginia Carnino. Non ce l’ha fatta la trevigiana Elisa Maglione a contrastare il gioco muscolare dell’avversaria che si è imposta per 6/0 6/3. Nel maschile finale tutta trevigiana tra Enrico Arduini del Pederobba e Michele Frate del Park di Villorba. Frate passa direttamente in finale a causa del forfeit del bellunese Pietro Fiori. Bella partita a tutto braccio quella tra Tommaso testa dello Sporting Life Center ed Enrico Arduini del Pederobba. Nonostante il risultato nettamente a favore di Arduini che si è imposto con un doppio bagel, la partita è stata molto piacevole, con scambi rocamboleschi e qualitativamente da metà della seconda categoria. E lo sarà così anche Sabato alle 15.00 dove i due players non giocheranno certo di fioretto. Michele Frate non gioca certo al risparmio, e Arduini non lo sarà da meno. A Sernaglia della Battaglia fino al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile con 98 giocatori, inizio gare odierne ore 09.00 con 12 incontri. A Caerano di San Marco Rodeo 27 e 28 Aprile Rodeo maschile per giocatori di 4^ categoria con draw da 32. Inizio gare alle 9 con 12 gare. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Trpa al Bear Training di Paese il giorno 28 entry level maschile sull’erba sintetica. Iscrizioni EEmanuele 347-1150848. Tpra allo Sporting Life Center il 28 Expert Level iscrizioni Andrea 366-8243584. A San Marco di Resana dal 10 al 12 Maggio Rodeo sull’erba naturale per giocatori fino alla terza categoria, solo maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 Maggio. Ad Altivole dal 11 al 26 Maggio torneo di 3^ categoria, singolari e doppi maschile e femminile nonché doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/5. Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/5.