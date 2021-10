Torneo di tennis a Vedelago: gli acuti sono di Francesco Toniolo e Monia Visentin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago nel torneo di 4^ categoria maschile e femminile, trionfano Francesco Toniolo e Monia Visentin. Erano 132 i tennisti in lizza, diretta da Dean Pinezic e con gli aspetti tecnici delegati a Debora Comici. Francesco Toniolo con tenacia porta a casa un altro trofeo. Contro il giovane under 16 Ludovico Conte dopo due ore di battaglia, è riuscito a spuntarla grazie alla sua esperienza. Sotto nel primo set non si dava per vinto, e, nel secondo pareggiava la gara portandosi poi nel long tie-break a chiudere per 10-7. Bronzi per il milanese Alessandro Gallavotti e per Mattia Chinello del Dolo. Si sono distinti: il nc Tommaso Zago ed il 4.2 Rodolfo Ziliotto del Montebelluna, Alberto Zambrano e Roberto Simeoni del Castelfranco, l’unde 14 dell’Euotennis Tv Alessandro Grande e Gianluca Parisi del Cornuda. Nel femminile gara più corta ma non senza esclusione di tenzone. Anche lei sotto nella prima frazione, rimontava nella seconda parte e si aggiudicava il trofeo per 10-6. Terze, Elisa Maglione del Dopolavoro Ferroviario e Sabrina Zigante del Castelfranco. Si è distinta nel main draw Simona Burzi dello Sporting Mestre con 4 vittorie, con 3 Giulia Demin del Tc Mestre.

Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile iniziati il 23/10 fino al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto con 130 iscritti. Il 30 e 31 Ottobre Rodeo maschile di 3^ categoria trofeo Carpenterie De Faveri Luciano. Direzione di Gianfranco Casagrande e per la Fit Massimo Nicoletti, draw da 32. All’Adriano Panatta Raquet Club nel weekend 6 e 7 Novembre torneo Tpra di Tennis Road to Rome e tappa regionale di Padel iscrizioni www.tpratennis.it. Sempre in chiave Tpra doppio misto in data 1/11 a Villa Guidini e Sporting Magi di Ponte della Priula torneo maschile, iscrizioni direttamente presso il fiduciario regionale Andrea Camarin, 3668243584. Per il gioco parlato, Venerdì 29 Ottobre alle 20.30 presso l’Eurotennis Treviso Bepi Zambon, Germano Pedrazzi e Leo Bassi mediati da Prando Prandi parleranno di tennis is….Storia, campioni e prospettive del circolo con un grande passato storico ed un promettente futuro.