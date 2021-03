Vedelago, torneo Alpe Adria Accademy: i verdetti delle semifinali

Torneo Alpe Adria Accademy maschile a Vedelago per giocatori fino ai 3.4 con 95 partecipanti. Dirige Dean Pinezic con la supervisione di Giuliano Ferro 16^ giornata di gioco. Oggi alle 19.00 la Finale. Ieri sera si sono svolte le semifinali della kermesse, sui rossi di Via Marconi a Vedelago. Di fronte Luigi Tegon della Canottieri Mestre e Luca Lovato del Dolo, nell’altro campo Matteo Zagni del Noventa di Piave e l’unico trevigiano rimasto in lizza Nicola Gioseffi del Vacil.

Il primo incontro è stato animato soltanto nella seconda frazione perché Lovato dopo essere stato sotto nel primo set è riuscito a ribaltare la situazione e nel secondo lottando punto su punto si è guadagnato il pass per la finale. Lo scontro tra Zagni e Gioseffi, invece ha visto Zagni aggiudicarsi il primo set in scioltezza, nel secondo è uscita l’esperienza di Gioseffi e tutto l’incontro è stato deciso nel tie-break andato in favore del veneziano. Finale quindi tutta veneziana tra Zagni e Lovato.

Trevigiani in trasferta vincenti. Marco Speronello si è aggiudicato il suo primo Open stagionale presso l’Acquaviva di Padova che aveva quasi 600 partecipanti, dopo aver perso a Firenze con Bracciali. Maddalena Bettiol (foto in basso) del Park Villorba ha conquistato il Rodeo Open a Verona. Iscrizioni aperte per l’Open maschile in programma al Park di Villorba dal 12 al 28 Marzo con 1.200€ di montepremi, che dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 Marzo presso il sito www.parktennisvillorba.it.