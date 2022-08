Nel terza di Villa Guidini vincono Mauro Borcini e Laura Spataro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Villa Guidini si è concluso il torneo di terza categoria maschile e femminile. Erano 112 gli iscritti, coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Due le gare di finale tutte combattute e durate oltre due ore e mezza ciascuna. Nel maschile è arrivato al primo posto il numero due del seeding il giocatore del Noventa di Piave Mauro Borcini. Finale thriller il suo. Con Matteo Boetto Bernath grande battaglia senza esclusione di colpi e tanto spettacolo. Avanti per 6/4 Borcini subisce la rimonta dell’avversario del Tc Mestre per 4/6, tutto in parità ed un vantaggio per 9/6 nel terzo per Boetto Bernath faceva si che ai presenti, il premio più consistente fosse il suo. Ed invece nel tennis, quando un giocatore pensa al fatto che durante il gioco la vittoria sia la sua, è più facile che succeda esattamente il contrario. Bernath spreca un paio di punti e Borcini rimette in equilibrio l’incontro completo. Il resto, sei punti rimanenti è stata una battaglia di nervi che ha premiato Borcini chiudendo per 14/12. Terzi posti per Pietro Mattiello dell’Istrana e per Enrico Ruzza compagno di club del winner. E’ stato anche il torneo del miranese under 16 Lorenzo Bellon che si sta avvicinando al top della categoria e del 4.2 Francesco maria tedeschi del Green Garden che ha totalizzato ben 5 vittorie. Nel femminile nella finale tra montelliane, il derby collinare è andato a Laura Spataro. Punteggio classico lottato per oltre due ore, 6/4 4/6 e 10/8. Maddalena Bettiol non è riuscita a spostare gli equilibri dell’incontro, con l’ago della bilancia rimasto spesso dalla parte della Spataro, ma sempre per un nonnulla. Terzo posto per la veneziana Federica Stocco del Green Garden. A Castelfranco l’Open femminile diretto da Enrico Comacchio e Nadia Schiavon con una cinquantina di tenniste. Sono cinque le gare in programma nella giornata odierna, per la chiusura del draw di terza. In lizza Albiero-Trapani, Bettiol-Benvegnù, Spataro-Landi e deanesi-Bisarello. Già promossa la vicentina Greta Carretta. Al Pietro Burei di Visnadello fino al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina e Giovanni Fregonese con 125 partecipanti. Sono 3 le gare in programma nella mattinata e ben 7 nel pomeriggio a partire dalle 16.00. A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza dal 6 al 20 Agosto. Sono una novantina i giocatori che da domani onoreranno la competizione agli ordini di Ivano Durighello e Mauro Cenedese. Sono 15 le gare in programma con inizio dalle ore 09.00. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile dal 19/8 al 31/8. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. A Castelfranco Veneto Open maschile dal 20/8 al 04/9. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/8. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 Agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/8. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500€. Date di svolgimento 27/8 al 11/9, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/8 fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire.