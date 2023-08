Nel 3^ Categoria di Villa Guidini comandano Elisa Borsato e Francesco Zirbi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Villa Guidini ci sono state le finali del torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Erano 133 i giocatori coordinati da Pasquale Glorioso che ha decretato la vittoria di Francesco Zirbi ed Elisa Borsato. Alle 19.00 di Venerdì 4 con un cielo plumbeo sono iniziate le partite tra Alice Bertazzon dell’Eurosporting Tv opposta ad Elisa Borsato del Volpago e quella tra Francesco Zirbi del Plebiscito di Padova con Eugenio Boscolo Bello Sacchi del Chioggia, terminate entrambe sotto le accoglienti strutture fisse. Nel maschile finale a senso unico tra il giovane padovano Zirbi ed il veterano chioggiotto Boscolo che non è mai riuscito a mettere in discussione l’incontro. Terzi posti per Stefano Averno del Green Garden e per il trevigiano dell’Istrana Davide Bassan. In evidenza nel tabellone principale il 4.1 Massimo Menini del Resana con 3 vittorie pesanti. Nel femminile derby tutto trevigiano tra Elisa Borsato del Volpago ed Alice Bertazzon dell’Eurosporting di Treviso. Grande equilibrio nel draw rosa dove semifinali e finali sono state decise tutte al long tie-break. Primo set iniziato all’aperto, poi il secondo sotto la struttura dove Bertazzon si è trovata più di casa. Con il pareggio in mano la giocatrice di Viale Felissent contava di poter salire sul gradino più alto del podio, ma la montelliana le sbarrava la strada concludendo l’incontro sul 10-7. Terze piazze per la compagna di club della winner Elisa Maglione e per la patavina under 16 del Plebiscito Giulia Mossa. TORNEI IN CORSO Fino al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Già in campo i giocatori con classifica 4.2. Dirige Giorgio Tonietto con 119 giocatori e supervisione di Nadia Schiavon. Gare odierne sospese per pioggia. Fino al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Sono 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Main draw iniziato ma gare sospese per pioggia. Fino al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Da domani 5 inizierà la competizione con 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. Dal 25/8 al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 Agosto. Dal 26/8 al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.