Finali del 3^ categoria a villa Guidini femminile tutta trevigiana Bertazzon-Borsato

A Villa Guidini ci sono le finali del torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Erano 133 i giocatori coordinati da Pasquale Glorioso. Questi gli orari di gioco del 4 Agosto. Gare che si terranno con qualsiasi situazione meteo grazie alle sue strutture fisse. Alle 19.00 Alice Bertazzon dell’Eurosporting Tv vs Elisa Borsato del Volpago e Francesco Zirbi del Plebiscito di Padova vs Eugenio Boscolo Bello Sacchi del Chioggia. TORNEI IN CORSO Ad Istrana si sta concludendo il trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni con 77 ragazzi. Dirige Sonia Rossi e Marco Isotti. Mancano ancora 4 gare di finale con inizio dalle 15 ed ultima sessione dalle 18.00 in caso di maltempo potranno fruire del nuovo campo in struttura fissa. Fino al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Già in campo i giocatori con classifica 4.2. Dirige Giorgio Tonietto con 119 giocatori e supervisione di Nadia Schiavon. Sei le gare odierne a partire dalle 17.00. Fino al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Sono 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Inizio del main draw alle ore 14.00 con 10 gare da disputare. Fino al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Da domani 5 inizierà la competizione con 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. Dal 25/8 al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 Agosto. Dal 26/8 al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.