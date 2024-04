A Villa Guidini nel rodeo di 4^ categoria vince il veneziano del brenta Sport Baruzzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Villa Guidini vince il main draw Alessandro Baruzzo del Brenta Sport in finale sulla sorpresa del seeding il giocatore di casa Massimo Fabris. Lunga galoppata per Fabris che per giungere alla finale ha dovuto scavalcare ben 5 avversari. Terzi posti per Luca Kedzierski del Bear Training di Paese e per un altro home player Matteo Pavan. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Dal 13 al 28 a Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Aprile. A Resana Rodeo dal 19 al 21 Aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 Aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 Aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Aprile.