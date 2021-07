Trofeo Pagotto Open Park Villorba, trionfa Adele Burato

Calato il sipario al Park Tennis di Villorba dell’Open femminile Trofeo Autotrasporti Pagotto con 1.000 euro di montepremi, diretto da Moira Baratto e Debora Comici. La finalissima dell’Open tra l’udinese Anna Sturmigh ed Adele Burato del Latisana con tessera vicentina prometteva spettacolo e non ha smentito le aspettative. Subito avanti l’udinese in possesso di colpi potenti che chiude la prima frazione per 6/3. Prontamente reagisce la latisanese Burato rendendo lo stesso parziale e, sullo slancio porta a casa l’intera posta nel long tie-break per 10 punti a 6. Classifica che vede al primo posto Adele Burato, seguita dall’udinese Anna Sturmigh, terze le beniamine di casa Francesca ed Elena Covi. Per la Burato secondo successo in terra trevigiana dopo l’Open Positello dello scorso anno. Finale diretta dal giudice di sedia Rino Meneghin.

Altra competizione che promette fuochi e fiamme è l’Open di Volpago Trofeo K22 Studio, che si concluderà Giovedì 8. La Kermesse che ha un montepremi di 2.000€ ed è stato limitato a 100 giocatori, dove già da questo weekend il main draw entrerà nel vivo con Players di spessore che assicura spettacolo. Dirigono Matteo Favaro e Giuliano Ferro. Ci saranno moltissimi titolati stagionali, sin dalle prime battute. I vicentini Alvise Zarantonello, Tommaso Dal Santo e Marco Carretta, il veneziano Marco Rampazzo, il veronese Pietro Romeo Scomparin, il bellunese Daniele Valentino, il lombardo Lorenzo Bresciani, il siracusano Antonio Caruso e non poteva mancare il bassanese Tommaso Gabrieli. La pattuglia trevigiana è guidata da Mattia Ghedin tds numero 8, e nelle retrovie troviamo Matteo Marfia, Angelo Rossi, Patrick Dalla Palma e Carlo De Nardi ed Edoardo Cherie Ligniere.

Per i ragazzi dai 12 ai 16 c’è il torneo Alpe Adria a Vedelago con 80 partecipanti coordinati da Dario Morosin e Nadia Schiavon.

Allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello con ben 166 partecipanti. Torneo giunto agli ottavi con i seguenti abbinamenti. Il veronese Davide Ruffo-Nicolò Pesce della polisportiva Bissuola; l’under 16 dell’Eurotennis Tv Francesco Biasotto con Marco Guadagnin dello Sporting Life center; la mina vagante Elvis Radovcic della Barchessa che ha già inanellato 6 vittorie incrocerà il vincente del predetto incontro; il giocatore di casa Alessandro Maglione con Michele Ballarin del Conegliano; il pordenonese Luigi Tonon con Bagher Karrobi del Park; Roberto Battistel del Motta di Livenza con il giocatore di casa Renato Bortolato; Vladimiro Cattaneo attende il vincente tra Tiziano Bedin e Carlo Caramel; Fortunato Mariotto con il winner Fabio Mella-Giampietro Campagnol chiude il draw Pietro Bazzo waiting the match Andrea Da Rold-Roberto Stocco.

Tutto pronto a Conegliano Via Olivera per l’Open Memorial Tombacco e da Re, torneo maschile che prevede un montepremi di 3.000 €.

A Silea indetto torneo di 4^ maschile diretto da Nadia Schiavon con 111 partecipanti.

Tutto pronto ad Istrana per la 24^ Edizione del Trofeo Positello Open maschile e femminile con 2.000 € diretto da Sonia Rossi. Iscrizioni entro il 07/07 all’indirizzo: tcistrana@gmail.com.

Al Pietro Burei torneo Rodeo femminile fino alle 3.3 denominato Visnadello in Rosa, diretto da Giovanni Fregonese, iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 all’indirizzo: tcvisnadello@gmail.com