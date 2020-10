Rodeo Open Trofeo VP verniciatura, vittoria di Andrea Dall’Asta

Al Park di Villorba il Rodeo Open Trofeo VP verniciatura, è andato al lombardo Andrea Dall’Asta. Competizione coordinata da Debora Comici e Moira Baratto che ha decretato il primo posto al tennista lombardo sull’under 16 dell’Eurotennis Gregorio De Gasper. Un De Gasper agguerrito che si portava subito in vantaggio di un set, poi veniva recuperato dal mantovano che gli rendeva subito il 4/2, ed al terzo e decisivo set sul long tie-break lasciava al giovane trevigiano un solo punto aggiudicandosi la kermesse. Per De Gasper un ottimo stato di forma che lo proietterà in avanti nel ranking, sia per la finale disputata, che per i tre incontri vinti precedentemente, il più pesante quello con il favorito Matteo Marfia. Se l’è vista brutta anche il winner che con l’altro alfiere dell’Eurotennis Edoardo Chierie Ligniere ha dovuto adottare la stessa medicina messa in mostra nell’epilogo. Sotto sul primo, il mantovano ha trovato il bandolo della matassa andando a pareggiare, per poi allungare nel terzo. Sempre Dall’asta poi in semifinale ha faticato un po’ di meno con il suo pari classifica Leonardo Chiari, gli sono bastati due set per regolare il parmense relegandolo alla terza piazza, giusto com’era partito da favorito number three.

Chi ha fatto faville è l’under 18 trentino Stefano Pinzan che dopo essersi qualificato nel main draw ha preso gusto contendersi i match con i seconda categoria guadagnandosi la promozione sul campo. A farne le spese il veneziano Riccardo Marchesan ed il trevigiano Angelo Rossi che si è ben difeso andando al terzo set, prontamente “vendicato” dal suo compagno di club De Gasper. Un buon positivo anche per Giacomo De Marco con tessera del Tc Mestre vincente nella terza frazione sul trevigiano con tessera patavina Filippo Crotti.

Nel prossimo weekend altro Rodeo Open al femminile trofeo Vp verniciatura , sempre al Park di Villorba con iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 8/10 www.parktennisvillorba.it.

A Castelfranco Veneto il primo rodeo di doppio che si terrà il 10 ed 11 Ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 8 via mail info@tenniscastelfranco.com, trofei Casale e Dallan.