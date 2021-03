Marco Speronello si aggiudica il trofeo VP Verniciature Open di Villorba

Battuto in finale l’aretino Andrea Pecorella. Terzi posti quindi per il vicentino Tommaso Dal Santo e per Mattia Ghedin

Trofeo Vp Verniciatura dell’Open all’ultimo atto a Villorba in via Rosselli presso il Park. Su 200 tennisti in lizza, Marco Speronello si aggiudica l’ambito trofeo. Cabina di regia tutta rosa con Moira Baratto, Roberta Antonello e Debora Comici, che hanno coordinato lo svolgimento di oltre 250 gare.

Domenica 28 dalle 14.30 a porte chiuse per il covid, ma in diretta streaming, gli addetti ai lavori ed il pubblico virtuale hanno assistito ad una bellissima partita di tennis sciorinata dai due professionisti. Di fronte il pupillo di casa, il globe trotter del tennis Veneto Marco Speronello contro l’aretino Andrea Pecorella arbitrati da Rino Meneghin. Il divario fisico c’è ma in campo oltre ai 10 anni di differenza ed i 25 cm non si sono visti. Anzi “Davide” Pecorella, ha messo in campo tutta la sua carica agonistica, evidenziatasi contro l’altro tennista trevigiano Mattia Ghedin, nella semifinale di Sabato, e sprigionatasi contro “Golia” Speronello nel corso del primo set. Proprio sull’onda vincente tra la semifinale di Sabato e la finale di Domenica Pecorella, sembrava pronto a portarsi a casa il titolo con un’eloquente 6/2. Ma dall’alto della sua esperienza, Speronello aveva parecchie frecce nella faretra, e, nel momento giusto ha fatto girare l’inerzia della gara dal secondo set in suo favore, allungando imperterrito sino alla fine. Perfetti i commenti del presidente Gianfranco Griso, che assieme a Fabrizio Genovese hanno puntualizzato la gara, con spunti tecnici e cronicità perfetta.

Terzi posti quindi per il vicentino Tommaso Dal Santo e per Mattia Ghedin. Nel main draw si sono distinti con due vittorie Angelo Rossi dell’Eurotennis, Guelfo Baldovinetti compagno di club di Pecorella, Fabio Scuglia del Pederobba. Dalla terza categoria le mine vaganti: Giovanni David del Belluno, Enrico Dimai del Cortina che si è anche aggiudicato il torneo di 3^ in finale sul veneziano Lorenzo De Col e Federico Drusian del Salgareda.

Nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, con 140 iscritti, definiti in settimana i promossi nel tabellone di terza, nel weeken i giocatori di quarta hanno ricevuto il battesimo di fuoco. Si sono fatti valere ed hanno conquistato sul campo l’accesso alla terza categoria: Luca Lovato del Dolo, l’under 12 del Tc Padova Pietro Bertasi, Nemanja Ignjic e Giuseppe Mugnuolo del Castelfranco, Carlo Gabrielli del Visnadello, Ivano Adolfo Silvestri patavino del Villa Imperiale.

A Sernaglia della battaglia 140 tennisti stanno onorando l’Open di Primavera, Trofeo Eclisse, diretto da Giulio Bori e Renzo Mancuso coordinati da Loredana Venturini.

Dopo le prime schermaglie, avanzano nel draw intermedio di 4^: Matteo Marcato under 18 dello Scorzè, Alberto Feltrin dell’Eurotennis Pordenone, Nicola Giacomin dello Junior Santa Lucia, del Pederobba Daniele Martin e gli under 16 Tommaso Mondin ed Alessandro Bottarel, Alessandro Bronca del Cornuda, Pierpaolo Simonetto del Bassano ed Alessandro Canal dello Sporting Life Vacil.

Dal 1° di Aprile ad Altivole il consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, singolari maschile e femminile, nonché doppi maschile e femminile. Iscrizioni fino ai 3.5 entro Martedì 30, fino ai 2.8 entro Domenica 4/4, per i rimanenti entro martedì 7 sempre entro le ore 12. Per i doppi entro Lunedì 5/4 all’indirizzo tennisclubaltivole@gmail.com.