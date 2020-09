Tennis, serie C: tra le trevigiane restano in corsa Villorba e Vittorio Veneto

Le squadre di serie C trevigiane, tutte al limite. Ne sono rimaste una maschile ed una femminile; Vittorio Veneto allo spareggio con i Comunali di Vicenza con tanto di sorteggio svelato in data odierna. Stessa sorte per quella femminile del Park Villorba con spareggio di gioco, terminato stanotte 00.30 con le veronesi dello Scaligero. Destino unico quelle di entrambe giocheranno domenica 4 per la promozione nella neo serie B2.

Ha iniziato domenica il Vittorio Veneto che pur perdendo, aveva già in tasca il biglietto dello spareggio, con la perdente dell’altra semifinale tra i veronese del Cerea ed i Vicentini dei Comunali. Troppo forte per il team trevigiano di Luca Serena quello incrociato sabato scorso con il quale il Plebiscito A ha condotto per 5-1. L’unico punto per i tennisti di Marca l’ha portato a casa Daniele Valentino. Il sorteggio condotto oggi presso la Fit Veneto ha dato la facoltà al Vittorio veneto di disputare in casa lo spareggio con i vicentini alle ore 10.00.

Le ragazze del Villorba lo spareggio l’hanno vissuto in campo e si tratta dell’ennesimo doppio giocato a Villorba fino ad oltre mezzanotte dove Maja Makoric e Maddalena Bettiol hanno archiviato la vittoria al terzo set contro le veronesi dello Scaligero con grande orgoglio. Sotto il primo set opposte a Muzzolon-Zerpelloni per 1/6 hanno vinto con grande fatica il secondo per 6/4 e nel long tie-break di un soffio per 11/9. Domenica quindi altra trasferta contro un altro team veronese quello di Peschiera del Garda dove alle 9.00, Makoric, le sorelle Covi, Ronchi e Bettiol tenteranno di fare questo passo storico.

Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre Rodeo Open maschile al Park Villorba. Iscrizioni entro Giovedì 1/10 su www.parktennisvillorba.it Trofeo VP.

Tutto pronto a Castelfranco Veneto per ospitare il primo rodeo di doppio che si terrà il 10 ed 11 Ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 8 Ottobre via mail info@tenniscastelfranco.com, trofei Casale e Dallan.