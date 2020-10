Tennis, doppio ko per i team trevigiani di serie C

I team trevigiani di serie C al loro ultimo atto si sono arresi ai loro avversari con onore. Tutte le gare all’ultimo punto. Le ragazze del Park Villorba con le veronesi del Peschiera del si sono battute al doppio di spareggio. In vantaggio nei singoli per 2-1 il Villorba con le vittorie di Makoric e Ronchi, sotto con Covi al terzo set. Le scaligere rimettevano in equilibrio l’incontro a squadre, con il doppio Speri Bompieri su Makoric-Bettiol e nello spareggio con le stesse formazioni bissavano il successo ottenuto poco prima facendo il balzo in B2.

Anche il Vittorio Veneto legato alla stessa sorte, non è riuscito a centrare la promozione contro i vicentini “dei Comunali”. Il capitano Serena lottava fino al terzo set con il più forte degli ospiti di classifica 2.2 perdendo di soli 2 punti. Valentino con orgoglio contro il forte Dal Santo seppur di pari classifica, riusciva a pareggiare. Cedeva Tolot al vicentino Peruffo e Barone pattava l’incontro sul 2-2 con Fucile. Le puntate passavano ai doppi, dove prima Dal Santo con Balestro affrontavano vincendo contro Serena e Valentino e poi Rondoni e Peruffo avevano ragione su Tolot Meneghin. Ai tennisti del Vittorio rimane l’ultimo obiettivo nell’Over 35 sempre tra le mura amiche dove da Venerdì tenteranno la scalata al tricolore di categoria. Per le ragazze del Villorba la speranza di qualche ripescaggio, visto il loro secondo posto assoluto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel prossimo weekend Rodeo Open al femminile trofeo Vp verniciatura, sempre al Park di Villorba con iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 8/10 www.parktennisvillorba.it. Tutto pronto a Castelfranco Veneto per ospitare il primo rodeo di doppio che si terrà il 10 ed 11 Ottobre. Vi potranno partecipare anche i giocatori di 3^ categoria dando le iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 8 Ottobre via mail info@tenniscastelfranco.com, trofei Casale e Dallan.