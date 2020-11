Tennis, Nicola Carnio trionfa al torneo Academy Alpe Adria

Il torneo Academy Alpe Adria di 4^ maschile con 72 contendenti, diretta da Cristian Busato con la supervisione di Debora Comici ha premiato la continuità di Nicola Carnio.

L’ultima gara del torneo, svoltasi sabato 28 novembre alle ore 14, ha premiato la progressione del tennista del Caerano che ha giocato la finale con Stefano Uva del Dolo che ha resistito soltanto il primo set arrendendosi sul 3/6 ed il secondo 1/6. Carnio al suo primo successo stagionale ed ultimo per l’anno sportivo 2020, saluta la quarta categoria a braccetto con Uva, perché quella del 2021entrambi i finalisti saranno matricole di terza categoria. Terzi posti per il giocatore di casa Davide Boscolo e per il tennista del Park di Villorba Carlo Cochetto. Nessun giocatore oltre a quelli del podio che sono riusciti a chiudere con più di due vittorie. Anche se poche, ma con ottimi punteggi in favore di: Stefano Pertile dell’Altivole, Luca Benetti del Park Villorba e Paolo Sostenio dell’Isola Verde di Loreggia. Un atto dovuto per i due successi per Giuseppe Bottega dell’Eurotennis e per il favorito del seeding lo jesolano Marco Minetto.

A Vedelago, dopo la chiusura della stagione tennistica 2020, si riaprirà quella 2021 con il torneo di Natale per giocatori di 4^ sempre a cura dell’Alpe Adria Academy che inizierà il 12 dicembre per chiudersi prima delle feste. Le iscrizioni dovranno arrivare entro le ore 12 del 10 dicembre all'indirizzo mail: tennisaccademyalpeadria@gmail.com. Per i giocatori di categoria superiore, come di consueto ormai da quasi vent’anni la vicina Padova organizza due Open il primo inizierà anch’esso il 12 dicembre che di solito raggruppa oltre 200 partecipanti, ma visto il successo dell’ultimo Open, quello dominato da Marco Speronello, la domanda di gioco e relativa partecipazione ha superato i 400 players. Questo l’indirizzo web. Per i quarta e terza anche a Spinea un Rodeo 11 e 12 Dicembre al Tc Arca di Via Bennati iscrizioni entro il 9/12 tennis@arca974.it, la preferenza andrà dai 3.3 a scendere.