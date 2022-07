Al Pietro Burei di Visnadello il rodeo rosa è di Francesca Zanusso sulla promessa Dall'Antonia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il rodeo femminile Visnadello in Rosa è di Francesca Zanusso. La giocatrice del Volpago in finale al Pietro Burei ha regolato con un doppio 4/2 la pari classifica Matilde dall’Antonia. Dall’Antonia che sentiva da subito la gara di finale, sovrastata soltanto dall’esperienza della montelliana Zanusso, non riusciva a sottrarsi dal gioco dell’avversaria. Comunque sarà solo questione di tempo. Nel giro di qualche mese la giovane tennista cappellese con tessera del Caneva, appena promossa da 3.5 a 3.3 dovrà consolidare il gioco in questa posizione e attendere la crescita fisica, per poi spiccare il volo verso la seconda categoria. Non le mancano, grinta, verve agonistica e tecnica che la porteranno, in modo naturale in cima alla terza categoria. Terzi posti per l’under 18 Benedetta Boato e per l’under 16 dello Sporting Life Center Carlotta Mattiazzi. Al New Tennis Silea le competizioni dei terza categoria stanno volgendo al termine. Alle 11 la prima semifinale tra Igor Rossi, vincitore dell’ultima edizione incrocerà la racchetta del lidense Samuele Lazzari. In serata Enrico Ruzza con Alessandro Zecchini. All’Open di Istrana Positello tabellone di 3^ categoria maschile in chiusura con 3 posti disponibili per il main draw. Tabellone principale, condotto da Sonia Rossi e coordinato da Loredana Venturini. Nella serata di ieri sono approdati nel main draw l’under 14 Lorenzo Maria Archenti dell’Eurosporting Treviso, Francesco Baretta del Green Garden di Mestre e l’under 18 Lorenzo Bortolaso del Bassano. Attenzione a quest’ultimo che nell’Open di Bassano ha già vinto due incontri con giocatori fino ai 2.6. Nel main draw saranno abbinati rispettivamente a Riccardo Opi, con Andrea Barone e Matteo Marivo. Tutte belle gare visibili alle 18 Marivo-Bortolaso e Barone-Baretta, Opi-Archenti alle 20. Alle 20 inizia anche il main draw femminile con Vignaduzzo-Cavasin. Quest’ultima in progress dotata di una buona atleticità che conduce allenamenti tra il Tc Padova Club per il quale è tesserata ed è seguita anche dalla Camerin a Jesolo. E’ una under 14 che sta già scalando la terza categoria. Allo Sporting Life Center il Circuito Veterani è alle prese con i tabelloni over 45 e over 55. Gare in svolgimento nell’orario serale. Nell’Open K22 di Volpago stanno ancora scaldando i motori i giocatori di 4^ categoria. Sette le gare in programma Martedì 19 dalle ore 18.00. Prossimi tornei: A Villa Guidini Paolo Favata dal 22/7 al 5/8 conduce il terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà dal 23/7 al 1/8 e le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12 del 21/7. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.