Le ragazze del Park Tennis Villorba protagoniste in Friuli

Al Park Tennis di Villorba è iniziato l’Open femminile Trofeo Autotrasporti Pagotto con 1.000 euro di montepremi ed oltre 70 partecipanti. Dirigono Moira baratto e Nadia Schiavon con inizio alle 9 fino alle 16.30. Stagione che si prospetta bollente, visti i risultati in trasferta delle tenniste del Park. A Brugnera, nel pordenonese, le tenniste del sodalizio villorbese hanno occupato tutte e tre le postazioni del podio. Partite come favorite le sorelle Covi, Elena number one e Francesca numero due, si sono trovate in finale e in un avvincente epilogo hanno sciorinato il loro miglior tennis andando a dare due ore di spettacolo. Ha vinto Francesca al terzo set. E terza posizione per Nicole Iosio anche lei in progress. Nel maschile Francesco Sain è andato invece ad aggiudicarsi il draw di terza categoria. Motori dunque a pieni giri per il club di Gianfranco Griso che il 27 giugno a Merano si giocherà l’accesso alla B2 con il ritorno in casa il 4 luglio con le bolzanine. Le squadre giovanili lottano per il terzo posto regionale. L’under 14 è impegnata sabato 19 al Plebiscito e l’under 16 al Green Garden di Mestre, chi vince va a disputare la fase di macroarea.

Ad Altivole è poi in pieno svolgimento il Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1, sono 180 in lizza coordinati da Mauro Cenedese e Beatrice Zaffi ( previsti singolari e doppi maschile e femminile e doppio misto). E ancora, attenzione al Trofeo Kinder Tennis Trophy della Fit a Motta di Livenza per i giovani dai 13 ai 16 anni con una cinquantina di partecipanti. Nell’under 13 ci saranno i pordenonesi Jason Vocale e Tommaso Maria Piovesan del San Vito; nell'under 14 Nicolò Anese del Portogruaro con il coneglianese Gabriele Zan; nell’under 16 femminile si è imposta invece Sveva Maria Ricci dell’Eurotennis Tv sulla vicentina Greta Carretta, mentre sono tutte da giocare le rimanenti finali. Nell'under 14 femminile ci sarà poi Giulia Lo Faro dell’Eurotennis Tv con l’udinese Aurora Piccinini, mentre nell’under 16 Sebastiano Buzzatti del Vacil sarà opposto ad Andrea Cattaneo dell’Eurotennis Tv.

Sempre per i giovani, a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Competizione molto attesa questa degli under 10 che finora non erano stati ammessi alle gare. Dirigono Giorgio Tonietto e Lorena Alberti per 170 iscritti in lizza. Allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello. Orari di gioco dalle ore 9 alle ore 20.30. A Volpago dal 25/6 al 07/7 torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio: La peculiarità della kermesse è che ha un montepremi di 2.000 € che richiamerà parecchi giocatori pro. Iscrizioni entro il 23/6 via mail a: www.tcvolpago.it.