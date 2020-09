Rodeo di Volpago del Montello, ecco il Trofeo Carpenterie Cadorin

A Volpago del Montello nel Trofeo Carpenterie Cadorin competizione rodeo femminile per giocatrici di 3^ e 4^ categoria, si insedia Federica Salmaso. La patavina del Plebiscito partita dalla parte bassa del draw, come da copione si è scontrata con la favorita number one e “padrona di casa” Francesca Zanusso. Match conclusosi in due mini set per 4/2 4/2 nel quale la tennista di casa non ha affatto sfigurato, in quanto la padovana nella gara precedente non ha fatto fatica per giungere all’epilogo, segno di superiorità tecnica e fisica. Terze Silvia Cenni del Pedavena e l’under 14 bolzanina Lisa Marie Sartori. Dalla quarta categoria, si sono distinte: Orietta Pavan del Visnadello, la bellunese Chiara Bianca Ferri, l’under 16 di casa Maria Elena Marcuzzo e l’under 14 veronese Stella Cassini.

Oltre un centinaio i tennisti in lizza alla Barchessa di Casale sul Sile, competizione di 3^ maschile e femminile. Il favorito è Davide Candiani del Villa Guidini, ancora in panchina in attesa degli sfidanti che sono fermi alla fase intermedia del main draw. Dalla quarta sono sbarcati i protagonisti della stagione di 4^ gli under 14 Alberto Scantamburlo del Mogliano ed Andrea Cattaneo dell’Eurotennis entrambi però stoppati da due esperti giocatori. Sono Fabio Brussolo del Fossalta con ben 3 positivi e Marco d’Iseppi del Villa Guidini. Sempre dalla quarta Carlo Cochetto del Park Villorba è andato contro lo scoglio Marco Mason dell’Eurotennis, stesso Mason che ha spento gli entusiasmi del compagno di club Bruno d’Angelo. Gabrielli Carlo del Visnadello non è riuscito a scavalcare Marco Fortin, mentre Carlo Caramel del Motta di Livenza è riuscito a fare uno step. Stagione da incorniciare per il tennista dell’Istrana Luca Santangelo che di positivi nel main draw ne ha già fatti ben 3, entusiasmo spento dal maestro trevigiano Alberto Saccà con tessera veneziana del Noventa, contro il quale non ha affatto sfigurato rimediando un doppio 6/3. Chiudono l’elenco dei quartini i Matteo Biasioli e Rignanese rispettivamente della Barchessa e dell’Eurotennis.

All’Ostani Montebelluna l’unico torneo di doppio Fit dagli Nc fino ai 3.1 Trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro il 24/9 via mail tcostani@gmail.com informazioni 348-5745132.