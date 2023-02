A Volpago nel Rodeo Open Trofeo Carletti vince il giocatore del green Garden Buffa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Volpago del Montello si è concluso il Rodeo Open trofeo Michele Carletti. Erano in 32 i giocatori di 3^ e 2^ categoria. Davanti a tutti lo jesolano Daniel Buffa del Green Garden che in finale si è imposto in due set sul bassanese Lorenzo Bortolaso. Terzi posti per Tommaso Parpajola della Canottieri Padova e per il trentino Francesco Dorigoni. Nel draw intermedio si è fatto notare John Marcolin del Green Garden di Mestre e l’udinese Tim Strel neo vincitore del Rodeo di Camposampiero. Valanga di punti per il 4.2 Fabio Fregolent del Pietro Burei di Visnadello, che con 3 vittorie è giunto fino al cospetto di un top di terza. Da Sabato a Mogliano fino al 19 Marzo la Tappa Ibi di 4^ categoria maschile e femminile singolare e misto che assegna il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei con 102 iscritti. Le partite di Lunedì 27 vedono 5 gare dalle 19.30 alle 21.00. Prossimi tornei: A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo Fitp maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. Dal 4 Marzo al 19 altro torneo Alpe Adria denominato di Primavera fino ai 3.3 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. Rodeo maschile a Silea fino ai 3.4 sempre per il weekend del 4 e 5 Marzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 Marzo. Rodeo femminile 11 e 12 Marzo di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Marzo. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Iscrizione entro le ore 12 del 09 Marzo.