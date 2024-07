Conclusa la tappa regionale del Young Boys al Park di Villorba con un centinaio di giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Erano 96 i giovani dai 10 ai 16 anni che hanno onorato la tappa del circuito Young Boys presso il Park Tennis di Villorba. Sotto la direzione di Roberto Marian e Massimo Squizzato questi gli esiti. Nell’under 10 maschile Sebastiano Azzolin della Barchessa con Francesco Isdraele-Romano del TTT. Nell’under 12 il più partecipato vince Gianmarco Pizzocaro del Green Garden con Nicola Ingravalle del Tc Mestre. Terzi posti per Giovanni David Buckland Sanders dell’Eurosporting Tv e per l’home player Giovanni Ortica. Nell’under 14 c’è Alex Brunello del St. Bassano che in due set regola Lorenzo Genna del Volpago del Montello. Terzi posti per Elia Peruzzo del Bassano e Francesco Zagatti del Tc Mestre. In evidenza nel draw Antonio Elia Corona dell’Eurosporting Tv. Nell’under 16 davanti a tutti c’è Stefano Prete dell’Eurosporting Tv che ha messo dietro di lui Alessandro Zara dello Sporting Life Center (SLC). Nei draws rosa, per le più piccole Letizia Durante del Cornuda con Virginia Ongaro dell’Istrana. Nell’under 12 c’è la rodigina Lavinia Zamarco con Bianca Galliazzo del Green Garden di Mestre. Nell’under 14 il più partecipato, vince Allegra Simoncello del Bassano che con un doppio 6/3 vince la finale con Bianca Boz del Norcen. Bronzi per Anna Brotto del Caneva ed Emma Andreetta del Volpago. L’under 16 è appannaggio di Anna Stradi del Breganze che al long tie-break si impone su Gloria Cuogo del Green Garden. TORNEI IN ATTO Da Panatta fino al 3/7 Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money. Si gioca dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5 totali 129 players. A Volpago fino al 4/7 Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori. Fino al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Attualmente sono 130 i players coordinati da Maurizio Epifano e Nadia Schiavon All’Ostani di Montebelluna fino al 10/7 torneo di 4^ maschile con 75 giocatori. Al Ranazzurra di Conegliano Fino al 14/7 draw maschile fino ai 3.3 con 127 players. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Allo Sporting Magi di Ponte della Priula fino al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni di ranking superiore alle 3.5 la scadenza verrà differita per ogni draw. Nel frattempo sono 37 le giocatrici accreditate. Alla Barchessa dal 6 Luglio al 21/7 torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7. Ad Istrana dal 6 al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 entro le ore 12 del 4 Luglio. Dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7.