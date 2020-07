Iniziato lo scorso week end il torneo del Club Villa Guidini di Zero Branco

Iniziato nello scorso weekend il sesto torneo di tennis post covid nella Marca trevigiana. Tocca al Tennis Club Villa Guidini di Zero Branco, un 3^ categoria che ha raccolto oltre 150 adesioni provenienti dalle tre province. Nel maschile già entrati nel draw di 4^ una decina di contendenti che partiti dai blocchi dei neofiti, hanno dimostrato subito una buona qualità. Nonostante non siano più “giovani promesse”, per i ranking provinciali rappresentano linfa per tutto il movimento. Il numero uno del 4^ è il noto Andrea Camarin, che oltre ad essere un buon giocatore è anche il delegato della Federazione Italiana Tennis per la Marca trevigiana. Da oggi entrano le seconde file, i 4.2 che sono abbinati ai classificati dei turni precedenti, (c’è chi ha fatto anche più di due incontri), ed i sorteggiati messi a confronto dal giudice arbitro Giuliano Ferro. Dirige il torneo Paolo Favata. Nel femminile nel tabellone di 4^ ci sono le favorite: la veneziana Anna Cella e la castellana Valeria Bianchi. La kermesse dovrebbe terminare per il giorno 8 Agosto e, con due campi coperti la data di chiusura sarà sicuramente rispettata.

