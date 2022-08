A Teolo arriva uno splendido assolo per Ares Costa della Borgo Molino

Fa festa con gli allievi la Borgo Molino Vigna Fiorita che, grazie ad uno splendido colpo di mano di Ares Costa, ha conquistato il 2° Gp Polo disputato domenica a Teolo (Pd). 161 gli allievi che hanno preso il via in una gara molto veloce e combattuta quella che si è decisa negli ultimi 1000 metri con il gruppo che si è presentato compatto al triangolo rosso dell'ultimo chilometro; quando l'arrivo in volata sembrava essere ormai scontato, a sorprendere gli sprinter, con uno splendido allungo è stato Ares Costa che ha allungato con decisione guadagnando una manciata di secondi sugli inseguitori e difendendoli sin sulla linea d'arrivo. Tanto è bastato al ragazzo in casacca nero-verde per sorprendere il resto del gruppo e tagliare la linea del traguardo a braccia alzate. Sullo stesso traguardo buono anche il quinto posto di Tommaso Marchi.

"Questa è una di quelle vittorie che ci rendono particolarmente felici perchè è arrivata graze ad un buon gioco di squadra e alle qualità di un ragazzo che ha dimostrato di saper intepretare al meglio un finale di corsa molto complicato" ha commentato il DS Andrea Toffoli. Buona anche la prestazione degli allievi impegnati a Seren del Grappa: nell'arrivo in salita in terra bellunese a chiudere in ottava piazza è stato Nicola Battain. Sfortunata, infine, la prova degli juniores al Gp DMT Alè di Castel d'Ario: nonostante l'ottimo lavoro svolto dai ragazzi diretti da Pavanello e Merenti nel finale di corsa, il risultato finale non ha premiato la compagine nero-verde.