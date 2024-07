All'Ostani Montebelluna Ronchi da il pass a Giacomo Guerra del Pederobba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

All’Ostani di Montebelluna finale del torneo di 3^ maschile tra l’under 18 del Pederobba Giacomo Guerra ed il veterano trevigiano Nicola Ronchi con tessera patavina del Guizza Plus Center, non è stata disputata. Ronchi ha risentito della semifinale con Francesco Toniolo durata oltre due ore e per l’ultima gara non è riuscito a recuperare . Erano con 75 i giocatori in lizza fino ai 3.3 coordinati da Natalja Tonazzo. Terzi posti per Lorenzo Salustri dell’Eurosporting e per Francesco Toniolo dell’Istrana. TORNEI IN ATTO Allo Sporting Magi di Ponte della Priula il 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio è alle semifinali. Alle 17.30 Eva Segato-Lavinia Bortolaso e Nicole Iosio-Elena Covi. Al Ranazzurra di Conegliano Fino al 14/7 draw maschile fino ai 3.3 con 127 players. Ad Istrana fino al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 ha totalizzato 75 iscrizioni. A Mogliano fino al 14 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 153 ragazzi. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Il Giorno 11/7 Tpra allo Sporting Life Center le Pre-Quali Ibi 2025 expert level si gioca tutto nella giornata del 11/7. Per iscrizioni Giulia 0422-904382. A Volpago dal 12 al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Luglio. Dal 13 al 28 Luglio a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Luglio. Dal 14 al 24 Luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/7. A Villa Guidini dal 20/7 al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Luglio. A Castelfranco Veneto dal 27/7 al 10/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Luglio.