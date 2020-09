Tiro con l'arco: nel weekend successo per la gara 3D interrregionale nel bosco

Dopo la gara “sperimentale“ disputatasi a metà luglio, la società Archery Club Montebelluna ha organizzato la gara 3D Interregionale omologata alla quale hanno partecipato un centinaio di atleti provenienti da Lombardia, Trentino, Friuli Emilia Romagna e Veneto. In una splendida giornata, dal clima perfetto per un percorso nel bosco, il via per accedere alle piazzole site nel bosco del Montello è stato dato a Crocetta del Montello, nei pressi dall’Agriturismo Al Montello, dal giudice di gara Claudio Albertini. Al termine, dopo il percorso delle 24 piazzole di tiro dove erano poste le sagome tridimensionali di animali, eccellenti performance dei concorrenti. Nell’Arco Nudo over 20 Maschile il nazionale Eric Esposito di Brescia con 432 punti è salito sul primo gradino del podio ed in quello femminile primo posto per Eleonora Strobbe di Trento e secondo per Pierclaudia Marini di Padova, ambedue atlete nazionali.

Per quanto concerne i trevigiani ottimo secondo posto per l’arciere di casa Alessio Marini nell’arco compound Over 20 maschile con 477 punti, alle spalle del bellunese Andrea Fagherazzi, vincitore con 481 punti. Tra le donne, vincitrice nell’arco Compound Arianna Marangoni degli Arcieri delle Contrade di Ponzano con 200 punti e della stessa società terzo posto di Claudia Guerretta nell’Arco Nudo Over 20. Nel concorso a squadre vittoria dell’Archery Club Montebelluna con Alessio Marini, Gastone Zanatta e Loris Battilana con punti 1077 sui friulani degli Arcieri della Fenice di Pordenone.

Classifica definitiva finale

Arco istintivo Over 20 maschile:

1° Mario Taufer (Fiamme Cremisi Pordenone) punti 394, 2° Ivano Lolli (Arcieri della Rupe Bologna) punti 390, 3° Dino Bizzotto (Arcieri del Brenta Vicenza) punti 332.

Arco Compound Over 20 maschile:

1° Andrea Fagherazzi (Arcieri del Piave Belluno) punti 481, 2° Alessio Marini (Archery Club Montebelluna) punti 477, 3° Simone Baradel (Arcieri del Tagliamento Pordenone) punti 472.

Arco Compound Under 20 maschile:

1° Edoardo Barnabò (Arcieri del Piave Belluno) punti 385, 2° Omar Cecco (Arcieri del Tagliamento Pordenone) punti 297, 3° Mattia Fornasier (Arcieri della Fenice Pordenone) punti 221.

Arco Nudo Over 20 maschile:

1° Eric Esposito (Audax Brescia) punti 432, 2° Denis Cescato (Arcieri Niche Este Padova) punti 400, 3° Renato Peverelli ( Arcieri del Piave Belluno) punti 397.

Arco Nudo Over 20 Maschile:

1° Giorgio Zorzi (Arcieri della Fenice Pordenone) punti 304, 2° Gastone Castellan (Arcieri delle Contrade Ponzano Treviso) punti 302, 3° Villiam Zeri ( Arcieri Union Venezia) punti 301.

Arco Nudo Over 20 Femminile:

1° Eleonora Strobbe (Arcieri Altopiano Pinè Trento) punti 339, 2° Pierclaudia Marini (Arcieri Decumanus Maximus Padova) punti 321, 3° Claudia Guerretta (Arcieri delle Contrade Ponzano Treviso) punti 274.

Arco Nudo Under 20 maschile:

1° Sebastiano Trevisan (Arcieri della Fenice Pordenone) punti 346, 2° Mario Gasparotto (Arcieri della Fenice Pordenone) punti 222, 3° Antonio Sebastian Fantin (Arcieri della Fenice Pordenone) punti 78.

Long Bow Over 20 maschile:

1° Michele Petrillo (Il Falcone Gorizia) punti 353, 2° Corrado Scantamburlo (Arcieri del Brenta Vicenza) punti 315, 3° Gian Franco De Rovere (Arcieri della Fenice Pordenone) punti 289.

A squadre XXSM:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Archery Club Montebelluna Treviso (Alessio Marini, Gastone Zanatta, Loris Battilana) punti 1077; 2° Arcieri Della Fenice Pordenone (Umberto Raffin, Bruno Vetere, Gian Franco De Rovere) punti 950, 3° Target Archery Academy Gorgo al Monticano Treviso (Alberto Lunardelli, Cristiano Chiusso, Nicola Vittorio Padovan) punti 769.