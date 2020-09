A Stigliano gli Arcieri di Villa Guidini realizzano due record italiani giovanili

Si è conclusa nel miglior modo possibile la trasferta degli Arcieri di Villa Guidini - Zero Branco ( Treviso) al XVI° Trofeo San Marco Stigliano sul campo di gara del centro Sportivo di Stigliano di S. Maria di Sala (Ve). Riccardo Luzza 13 anni, arco nudo categoria ragazzi, ha conquistato il record Italiano sui 50 metri 72 frecce, 12 volee da 6, con il punteggio totale, nei due Olimpic round visuali da 122 cm. , di 401. Record italiano anche per Justine Camelato, 13 anni arco nudo categoria ragazze, sui 50 metri 72 frecce, 12 volee da 6, con il punteggio totale, nei due Olimpic round visuali da 122 cm., di 383. Per la società del presidente Fiorino Gobbo altro riconoscimento della bontà della sua scuola è arrivato nella competizione a squadre con la vittoria della categoria ragazzi maschile Arco Olimpico a 40 mt con 12 volee da 6 frecce, con la terna composta da Barnaba Da Villa, Riccardo Fedalto e Tommaso Rossetto mentre nell’arco compound master maschile si è aggiudicato la vittoria il paralimpico Mirco Falcier.

Nella competizione di Stigliano buona la prestazione degli altri trevigiani al via. Francesco Zaghis, Arcieri Franchi di Oderzo, è risultato vincitore nella categoria Arco Olimpico allievi maschile e terzo posto per il fratello Marco. Primo posto nell’arco Olimpico Master femminile per Cristina Pasqual ( Arcieri Franchi Oderzo), nell’Arco Compound senior maschile primo Alex Zanardo degli arcieri del Castello. Nelle squadre arco Compound senior vittoria degli Arcieri del Castello ( Zanardo, Grava, Lorenzet), mentree nell’arco nudo senior vittoria degli Arcieri Treviso ( Faganello, Franchino, Trevisiol).