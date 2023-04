Benetton Rugby crolla in semifinale: Tolone vince 23-0

Non era facile, ma il Benetton Rugby ci ha provato lottando fino all'ultimo minuto. In finale di Challenge Cup andranno però i francesi del Tolone che, domenica 30 aprile, hanno vinto la semifinale di coppa davanti ai loro tifosi con un netto 23-0. I biancoverdi non erano mai arrivati al punto di giocarsi un posto in una finale di una competizione europea e questa rimane la soddisfazione più grande al di là del risultato odierno.

La cronaca del match

Pronti, via: Tolone spinge subito sull’acceleratore, segnando la prima meta dell’incontro. Parisse inventa un calcetto illuminante per la corsa indisturbata di Paia’aua che va a schiacciare l’ovale. Biggar trasforma. Poi arriva un primo episodio chiave della partita. Ollivon viene espulso dal direttore di gara Dickson per un placcaggio alto sulla testa ai danni di Minozzi. Il Benetton Rugby è in superiorità numerica, ma è Tolone a fare ancora punti grazie al piazzato di Biggar conseguente a un fallo in mischia dei trevigiani. I francesi sono avanti 10-0. Al Mayol piove e i Leoni peccano di indisciplina. Tolone quindi entra nei 22 dei biancoverdi e sfonda con l’artiglieria pesante. Così Gigashvili sigla la seconda meta dei suoi. Biggar converte dalla piazzola. I Leoni attaccano nei 22 metri dei padroni di casa e Lamaro va ad un passo dalla meta per il Benetton Rugby, ma gli sfugge l’ovale sul più bello e il primo tempo finisce 17-0 per Tolone.

Inizia la ripresa e Zuliani entra per Negri. Poi Maile viene ammonito per spinta a gioco lontano su Paia’aua. Si è in 14 contro 14. Nicotera subentra a Smith e Garbisi per Duvenage. Altro fallo dei Leoni in touche e Tolone che va ai pali. Biggar non sbaglia e divario che si allunga sul 23-0. E’ pure il tempo di Gallo per Tetaz. Si torna in 15 contro 14 e coach Bortolami inserisce Umaga per Minozzi. Aumenta la pioggia e i biancoverdi non trovano il pertugio per segnare. Entrano anche Alongi e Stowers per Ferrari e Lorenzo Cannone. Gli ospiti cercano in qualche modo a sorprendere la difesa di casa, ma manca l’ultimo passaggio per andare in meta. Nel finale ultimo cambio con Lazzaroni per Niccolò Cannone. Finisce così 23-0 per Tolone che va in finale di Challenge Cup. Termina la stagione dei Leoni che escono comunque tra gli applausi dei circa 300 tifosi provenienti da Treviso.