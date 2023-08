Tommaso Da Rold conquista il Trofeo DM Decori e Generali Tezza

A Pederobba il secondo Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3 è stato vinto da Tommaso Da Rold. Erano 125 players diretti da Ivano Durighello, Fabiola Lunardi e la supervisione di Mauro Cenedese. Da Rold si concede il bis in due settimane. Il vincitore di Visnadello ha ceduto soltanto un game al suo avversario. Bottarel, giunto fisicamente provato all’ultima gara, nonostante il tifo del centinaio di presenti, non è riuscito a scardinare la regolarità di gioco del suo avversario. Molti giochi andati ai pareggi, soltanto nel primo set, dove la lucidità di Bottarel era ancora integra. Poi il tabellino finale recitava 6/1 6/0, ma comunque con quasi un’ora e mezza di gioco. Terzi posti per Marco Bonora del Resana e per Federico Rossato del Trebaseleghe. A parte i semifinalisti nessuno è riuscito a vincere più di due gare consecutive, talmente era equilibrato il tabellone principale. Soddisfazione per il patròn del torneo Ivano Durighello che anche in questa edizione è riuscito ad avere un paio dei suoi players nelle posizioni finali.

Gli altri tornei

Fino al 30 agosto alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile, sono 97 i giocatori coordinati da Agnese Furlanetto e Mauro Granzotto. Le gare di domenica 20 saranno imperniate nel portare i vincitori nel main draw. Sette gli incontri della mattinata a partire dalle ore 9.00. Poi la sessione pomeridiana riprenderà alle 16.30 con altre 11 partite.

Iscrizioni aperte

Dal 25 al 27 agosto a San Marco di Resana sull’erba naturale, Long Rodeo per giocatori fino alla terza categoria, maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 25 agosto al 6 settembre a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 26 agosto al 3 settembre, all’Ostani di Montebelluna, torneo giovanile dai 12 ai 16 anni iscriversi entro le ore 12 del 24 agosto. Dal 26 agosto al 10 settembre 9° Trofeo Open a Mogliano con 2mila euro di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24 agosto. A Motta di Livenza dal 2 al 10 settembre torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.