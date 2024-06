Menoncello resta al Benetton per altri due anni: «Offerte da tutta Europa»

Il Benetton Rugby è felice di comunicare che il contratto del giocatore Tommaso Menoncello è stato aggiornato, rimuovendo la clausola rescissoria che avrebbe permesso al giocatore di liberarsi al termine della stagione sportiva 2024/25 e confermando la sua permanenza in biancoverde sino al 30 giugno 2026.

Tommaso è un talento in costante ascesa e si sta affermando come uno dei centri più forti in campo internazionale. Capace di giocare anche come ala, Menoncello è implacabile quando parte in campo aperto e sprigiona la sua forza strabordante. Ma non solo, il percorso di crescita compiuto da Menoncello in questi anni lo ha reso un vero e proprio fuoriclasse dalle qualità non indifferenti sia dal punto di vista difensivo che realizzativo. Nato a Treviso il 20 agosto 2002 ed è un prodotto delle giovanili del Benetton Rugby. Tommaso comincia a giocare a rugby quando ha circa 10 anni e lo fa indossando la maglia del Paese Rugby. Passa poi dall’Accademia Nazionale Ivan Francescato, dove affina le sue lucenti qualità tecniche e fisiche. Sin dai primi passi nel rugby si intuisce come Tommaso possieda un talento brillante e unico. Nella stagione 2020/2021 Menoncello, appena maggiorenne, esordisce con la maglia biancoverde, siglando una meta nella prima gara disputata contro i Dragons a Monigo in Guinness Pro14. Menoncello fa parte del roster che nel 2021 vince la Rainbow Cup. Tante presenze e diverse le marcature vidimate dal trequarti che sa giostrare da primo centro, da secondo centro e anche da ala. Concretezza, fisicità poderosa e velocità debordante sono i punti di forza di Menoncello, divenuto nel corso delle stagioni una colonna del Benetton Rugby. Ad oggi è arrivato a 46 presenze con la maglia trevigiana, condite da 18 marcature pesanti. Alle presenze in biancoverde, nella sua giovane carriera ha già aggiunto quelle in azzurro con la Nazionale Italiana U20 e con la Nazionale Maggiore, siglando dei primati difficilmente ripetibili: Menoncello ha segnato una meta nel match disputato contro la Francia nel Sei Nazioni 2022. La marcatura gli è valsa il record di giocatore più giovane di sempre ad aver marcato una meta nel Sei Nazioni a soli 19 anni e 170 giorni. Ma il riconoscimento più affascinante a livello personale è stato conquistato nell'aprile del 2024. Menoncello è stato premiato come l'MVP del Sei Nazioni 2024, un traguardo straordinario per un ragazzo di nemmeno 22 anni.

I commenti

«Mi rende molto felice aver prolungato il mio contratto con il Benetton Rugby. Sento la fiducia da parte della società e sicuramente credo nel progetto del club che anno dopo anno sta dando i suoi frutti raggiungendo obiettivi sempre più importanti. Sento che a Treviso posso ancora crescere tanto e contribuire ai successi futuri» le parole di Menoncello dopo il rinnovo di contratto.​​​​

«Tommaso è un giocatore che ha ricevuto diverse attenzioni e il suo nome era sul taccuino di parecchi club europei. Squadre che ci hanno anche contattato direttamente facendo pervenire le loro offerte, quest’ultime rifiutate di comune accordo proprio con il giocatore. Siamo quindi molto contenti di aver confermato la permanenza di Tommaso in Benetton Rugby per le prossime due stagioni sportive e che il giocatore abbia dimostrato di credere nella società. Tutto ciò a conferma che il progetto Benetton è solido ed ha l’ambizione di crescere di stagione in stagione» conclude il direttore generale Antonio Pavanello.