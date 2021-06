Weekend dedicato al tennis nella Marca: si gioca ad Altivole, Motta e Castelfranco

Ad Altivole da sabato scorso è iniziato il Trofeo Fideuram Ziliotto per giocatori fino ai 3.1 e sono 180 in lizza per la vittoria coordinati da Mauro Cenedese e Beatrice Zaffi. In scena ci saranno singolari e doppi maschile e femminile, oltre al doppio misto. Nel maschile c’è già una mina vagante, il bassanese Bernardo Galli che ha già vinto ben 6 incontri e gli fa eco Alex Dal Nevo del Pederobba anche lui già giunto a quota 6 incontri. In questo caso gli incontri di quarta andranno avanti fino nel weekend.

C'è poi il Trofeo Kinder Tennis Trophy della Fit a Motta di Livenza per i giovani dai 13 ai 16 anni, con una cinquantina di partecipanti, mentre la settimana prossima sarà l'ora di quello riservato dai 9 ai 12 anni. Sempre per i giovani a Castelfranco Veneto è tutto pronto per il torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, per una competizione molto attesa soprattutto negli under 10 che finora non erano stati ammessi alle gare. Dirigono Giorgio Tonietto e Lorena Alberti per un totale di 170 iscritti.

Attesa poi anche al Park Tennis di Villorba per il trofeo Autotrasporti Pagotto Open da venerdì al 2 luglio con 1.000 euro di montepremi. Dal sabato allo Sporting Life di Vacil ci sarà invece il torneo di 4^ categoria maschile. E ancora, a Volpago del Montello dal 25 giugno al 7 luglio ci sarà un torneo di Open fino ai 2.3 categoria Trofeo K22 Studio. In questo caso la peculiarità della kjermesse è che ha un montepremi di 2.000 euro che richiamerà parecchi giocatori Pro (Iscrizioni entro il 23 giugno via mail a: www.tcvolpago.it).