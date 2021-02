Torneo Alpe Adria Academy di Vedelago: tutto pronto per i quarti di finale

Carlo Laganà in azione

Fari puntati oggi sul Torneo Alpe Adria Academy maschile a Vedelago per giocatori fino ai 3.4 con 95 partecipanti per la 15^ giornata di gioco (dirige Dean Pinezic con la supervisione di Giuliano Ferro). Alle ore 11 iniziano i quarti di finale. Inaugura la sessione odierna l’incontro tra Nicola Gioseffi dello Sporting Life di Vacil tds (numero due), che ha estromesso il castellano Giorgio Serena, ed il veneziano Carlo Laganà che ha superato Nicola Carnio del Caerano. Quest’ultimo incontro è stato un duello tra vincitori delle edizioni 2020 di 4^ categoria proprio nei rossi di via Marconi.

Sempre alle 11 Luigi Tegon della Canottieri Mestre, reduce da 5 convincenti vittorie, giocherà con l’under 16 dell’Eurotennis Andrea Cattaneo. Alle 16 continua invece la striscia vincente del giovanissimo John Marcolin del Green Garden di Mestre che al tie break con verve ha lasciato alle sue spalle Angelico Attolico del Villa Guidini. Senza fatica il passaggio del turno per il veneziano Matteo Zagni del Noventa per il forfait della mina vagante del Mirano Andrea Fassina. Sempre alle 16 Silvio Reginato incrocerà l’attrezzo di gioco con Luca Lovato del Dolo, uno scontro tra due 4.1 in progress che hanno già superato a piedi pari giocatori di 3^ categoria, dimostrando sul campo di meritare la promozione.

Da segnalare, poi, che le iscrizioni aperte per l’Open maschile in programma al Park di Villorba dal 12 al 28 Marzo con 1.200 euro di montepremi. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 marzo sul sito www.parktennisvillorba.it.

Gallery