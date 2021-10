Vedelago, torneo Alpe Adria di 4^ categoria in pieno svolgimento

A Vedelago fino al 31 ottobre è in pieno svolgimento il torneo Alpe Adria di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 132 i tennisti in lizza, e per la prima volta a Vedelago in questo torneo, c’è anche il draw rosa. Competizione diretta Dean Pinezic e con gli aspetti tecnici delegati a Debora Comici.

Venerdì 22 ottobre si gioca dalle ore 15 con il seguente programma: Alessandra Rizzetto-Monia Visentin e Risato-Parisi; 16.30 Stival-Tobio e Chinello-Sartoretto; 18 Binotto-Cesari e Marchiori-Conte; 19.30 Giacomin-Bottega e Sostenio-Pacorini; 21 Zandarin-Venzo e Gerolimetto-Cristofoli.

Gli altri tornei

A Motta di Livenza sono due dozzine i giocatori impegnati nel rodeo maschile di 3^ categoria, coordinati da Maurizio Epifanio e Mauro Granzotto. Competizione weekend che si chiuderà Domenica. Il 23 e 24 ottobre rodeo di 4^ maschile a Silea diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Roberta Antonello con 32 contendenti. Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile dal 23 ottobre al 7 novembre con singoli e doppi tra i quali anche quello misto con 130 iscritti. Il 30 e 31 ottobre Rodeo maschile di 3^ categoria trofeo Carpenterie De Faveri Luciano. Direzione di Gianfranco Casagrande, con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 ottobre all’indirizzo: www.tcvolpago.it.