Torneo Alpe Adria di Vedelago: il vincitore è Matteo Zagni

Tre set e oltre due ore di durata per la finale del torneo maschile conclusosi alla 17esima giornata. Iscrizioni aperte per l'Open maschile al Park di Villorba dal 12 al 28 marzo

Torneo Alpe Adria Accademy maschile a Vedelago per giocatori fino ai 3.4 con 95 partecipanti. Dirige Dean Pinezic con la supervisione di Giuliano Ferro. Martedì sera, 2 marzo, alla 17^ giornata di gioco si è conclusa la prima kermesse trevigiana del 2021.

La coppa più grossa se l’è presa Matteo Zagni che al terzo set dopo oltre due ore di gioco è riuscito ad imporsi al terzo set sul Luca Lovato. Lovato che è tesserato per il Dolo, ma che ha in casa due giocatori di seconda categoria, in questa competizione ha vinto ben 7 gare, dimostrando di essere un solido giocatore di 3^ categoria. Per il winner Zagni, una sola sconfitta stagionale ed un ottimo avvio, con un bilancio stagionale di 8 vittorie. Un club il suo, quello di Noventa di Piave, che sta mettendosi in evidenza sia nel panorama veneziano che nelle province attigue. Terzi posti per il trevigiano Nicola Gioseffi dello Sporting Life di Vacil e per il veneziano della Canottieri Mestre Luigi Tegon reduce da ben 5 vittorie.

Nel corso della manifestazione si sono messi in evidenza il non classificato veneziano Andrea Fassina con 7 vittorie, con 3 vittorie i giovani Lorenzo Chiozzi e Carlo Cattaneo dell’Eurotennis e John Marcolin del Green Garden di Mestre. Iscrizioni aperte per l’Open maschile in programma al Park di Villorba dal 12 al 28 marzo con 1.200 euro di montepremi, che dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 marzo al sito www.parktennisvillorba.it. Dal 19 al 21 marzo a Volpago Rodeo maschile Trofeo Serena Wines dai giocatori di classifica 3.5 fino ai 2.2. Iscrizioni entro il 17 marzo alle ore 12 direttamente presso il sito www.tcvolpago.it, dirigono Gianfranco Casagrande per il Club e Giuliano Ferro l’Ufficiale di Gara per la Fit.