Prosegue la Volksbank School Cup 2023: il torneo di basket scolastico per migliaia di ragazze e ragazzi

Prosegue la Volksbank School Cup, manifestazione di basket "tre contro tre" dedicata alle Scuole Medie di Treviso e Belluno, organizzata da Treviso Basket in collaborazione con i .Comitati FIP e i Provveditorati agli Studi di Treviso e Belluno.

Giunta ormai alla sua 22° edizione, la Volksbank School Cup vanta ormai una storia di più generazioni che si sono avvicinate al basket grazie al successo eccezionale di partecipanti e di entusiasmo che ogni anno caratterizza la School Cup, riconosciuta ufficialmente dal MIUR Torneo Sportivo Studentesco.

Le squadre in gara prevedono la presenza di massimo un giocatore tesserato FIP per squadra, così da dare a tutti la possibilità di avvicinarsi al basket.



-la Fase di Qualificazione dopo le tappe di Feltre per la provincia di Belluno e le due tappe già svolte a La Ghirada per le terze e le seconda medie, nello scorso weekend si è giocata a La Ghirada la terza e ultima tappa di qualificazione per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado (medie). Erano più di 250 i ragazzi e ragaze impegnati in campo, più di 60 squadre per un pomeriggio di grandi sfide al termine del quale hanno anno strappato il pass per la finale del 2 aprile al Palaverde le scuole Cima Conegliano (squadra 3 femminile), IC2 Castelfranco (squadre 1 e 2 femminile), IC Tarzo (femminile), nel maschile qualificate Grava Conegliano (squadra 2 e 5), Felissent Treviso, Tarzo (squadra 2) e IC2 Castelfranco (sq. 1 e 2).

-la Fase Finale che si svolgerà il 2 aprile nelle palestre del Comune di Villorba che patrocina l’evento, con le ultime decisive partite nientemeno che al Palaverde nell’anteprima del match di campionato della Nutribullet Treviso Basket con Varese. Nell’intervallo della partita la sfilata dei finalisti e le premiazioni sul campo con le autorità presenti e i rappresentanti di Volksbank, storico partner di Treviso Basket tradizionalmente vicino alle famiglie e ai giovani.

-Volksbank ha scelto di supportare con entusiasmo l’iniziativa dando il “naming” all’evento che vedrà impegnate nella giornata finale circa 2000 persone tra giovani giocatori/giocatrici e genitori, tutti invitati a seguire la partita Nutribullet TVB-OpenjobMetis Varese del 2 aprile. Partner dell’evento due sponsor da sempre parte attiva nelle attività sociali di TVB come Lattebusche e i Supermercati Maxì.