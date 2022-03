Anche oggi continua il torneo Bnl al Park Tennis di Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel Bnl in corso al Park di Villorba sei gli incontri giornalieri che portano avanti il draw diretto da Gianfranco Griso con la supervisione di Nadia Schiavon. Nella serata di venerdì saranno a confronto dalle 19: Chini-Marchesan, Lombardo-Cochetto e Karrobi-Zanardo. Non prima delle 20.30: Girotto-Frate, Da Dalt-Daniel, Bottega-Simeoni. Nella parte alta attesa per l’entrata in campo della testa di serie n°1 Giovanni Dal Monego, che dovrà testare la verve di Leonardo Granzotto. L’under 14 del Tc Motta in questi giorni sta disputando il torneo giovanile al Tc Mestre dove ha superato già 4 turni eliminando giocatori top di 4^ entrando nel draw di 3^. Nel femminile accedono agli ottavi: Gardin, Favaro e Forte. Nei doppi, per il maschile un passo in avanti per Colladon-Cecconi e Biasioli-Mazzoleni. Nel double rosa, Moro-Mocirla. Favorite Bianchi-Zigante. Rodeo di 3^ Categoria Maschile a Motta di Livenza dal 4/3 al 06/3 sotto la direzione di Maurizio Epifano e Mauro Granzotto chiuso a 21 partecipanti. Torneo di 3^ Categoria dal 5 al 17 Marzo al Panatta Racquet Club con 104 contendenti coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. All’Eurosporting TPRA Rodeo maschile e femminile 5 e 6 Marzo. New Tennis Silea Rodeo 4^ categoria maschile diretto da Roberta Antonello con 32 giocatori.