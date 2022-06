Torneo Open Duca di Dolle: finale annunciata con Viola e Speronello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center del torneo Open maschile Duca di Dolle con 60 partecipanti è giunto all’atto finale. Costituito da un montepremi cospicuo ben 5.000 € diretto Andrea Camarin e Giuliano Ferro, che hanno decretato il passaggio dell’ultimo turno in favore degli inossidabili Matteo Viola e Marco Speronello. In lizza c’erano i migliori tennisti veneti di seconda categoria, e come di consueto il ranking non smentisce e recita l’ultimo atto in favore dei due favoriti. Alle 19.30 si ritroveranno per l’ennesima finale i due top players. Mestrino il primo, trevigiano il secondo e compagni di giochi di lungo corso. Spettacolo assicurato per i soci e per quelli che vorranno assistervi dalla tribuna allestita per un centinaio di posti. In finale vi sono giunti superando altri due giocatori 2.1 Tommaso Gabrieli del Bassano e Alessandro Ragazzi del Plebiscito. Entrambi i semifinalisti causa troppi impegni agonistici con la serie B a metà di ciascuna gara hanno risentito delle continue sollecitazioni, abbandonando gli incontri. A Silea il torneo di 3^ femminile è di Sara Martini. Diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Roberta Antonello, erano 41 le partecipanti alla kermesse.

L’under 18 Sara Martini ha sconfitto in finale la coetanea del Tc Venezia Carlotta Donaggio. Partita in bilico soltanto nel primo set dove Martini, a parità del medesimo ranking ha dimostrato più determinazione. Iniziato ad Istrana fino al 27/6 il circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi, con 52 partecipanti. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione iniziata. Si concluderà il 03/7 con 150 concorrenti. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto fino al 03/7, con 67 contendenti. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che inizierà il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6.