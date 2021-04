Torneo di Pasqua Alpe Adria: la vittoria va a Mattia Ghedin

E’ di Mattia Ghedin l’urlo più forte nel Torneo di Pasqua Alpe Adria, con 140 iscritti, che mette in bacheca il suo primo trofeo Open. Dean Pinezic e Nadia Schiavon hanno decretato la sua vittoria conseguita nel pomeriggio su Federico Gavardina. Un match senza esclusione di colpi dove i due hanno dato veramente il loro meglio, peccato che non ci fosse stato il pubblico ad applaudire, ma lo spettacolo sciorinato era veramente degno di un Open. Entrambi hanno dimostrato di essere pronti per mettere una tacca in più sul loro ranking, Gavardina almeno due, visto lo stato di forma in cui si trova, darà parecchio filo da torcere ai prossimi avversari che incontrerà nei prossimi Open. Terzi posti per il vicentino Umberto Rigoni e per il veneziano Daniele Coletto. Il draw di terza è andato al vicentino Lal Dal Monte al terzo set su Filippo Boer dell’Eurotennis entrambi pronti a calcare la scena di seconda categoria.

A Sernaglia della battaglia 140 tennisti stanno onorando l’Open di Primavera, Trofeo Eclisse, diretto da Giulio Bori e Renzo Mancuso coordinati da Loredana Venturini. Oggi gli ultimi due incontri che stabiliscono i promossi al main draw. Sono in lizza alle 11 l’under 14 trentino Daniele Faustini ed Alberto Canzian dell’Eurotennis. Nell’altro match delle 14 l’under 18 dell’Eurotennis Luca Garbui ed il bellunese Enzo Pietro Galli. Mancano altri due scontri tra la rivelazione del torneo Giuliano Franzato dell’Ormelle opposto ad Umberto Costa del Volpago ed il match tutto friulano tra Gabriel Variano contro Daniil Gottardo Ganusevych.

Nella prossima settimana il main draw entra nel vivo che vede favorito il trevigiano Matteo Marfia ed il vicentino con tessera bolzanina Marco Di Maro. Dal 1° di Aprile ad Altivole è iniziato consueto appuntamento Open Trofeo Progress Profiles, singolari maschile e femminile, nonché doppi maschile e femminile. Con 400 tennisti 2 i courts oggi a disposizione, causa pioggia, per Damiano Baggio che vedrà comprimersi nella giornata gli incontri tra la terra battuta ed il cemento.

Al Park di Villorba nella zona Padel 0422 oggi si conclude l’Open Nazionale di Padel trofeo Cupra Borsoi, per giocatori maschili e femminili con il montepremi di 500 euro.

Gallery