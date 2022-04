Torneo di Primavera a Vedelago: in serata gli ultimi due quarti, domani la prima semifinale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago a cura dell’Alpe Adria fino al 1° Maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Erano 72 i tennisti ai nastri di partenza. Giovedì 28 ultimi due quarti di finale. Alle ore 20 in contemporanea andranno a completare il draw delle semifinali, i vincenti di questi due incontri. Piergiovanni Drago under 18 del Dolo con il veterano del Creazzo Walter Sacchetto e l’under 16 cittadellese Luca Tombolato con Carlo Miani del Mira. Sono già in semifinale Vincenzo Loporcaro del Bassano e la tds numero 2 Gianluca Cheong Yuen Zing del Green Garden di Mestre. Sono già aperte le iscrizioni per il torneo successivo che si svolgerà dal 07 al 22/5. Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Sono 150 i giocatori in tenzone diretti da Adriana Condrat. Una sola partita in serale, quella in programma alla ore 20.30 tra l’under 18 dell’Eurosporting Lorenzo Chiozzi e Andrea Zanco del Silea.

A Sernaglia della Battaglia fino al 08 Maggio è iniziato il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono 3.000 € di montepremi. Iniziato il draw di terza categoria con in testa Andrea Barone, maestro del tennis Club Olivera. Giovedì 28 la giornata di gare prevede: alle 17.00 Fulvio Cattalini del Maniago con il tennista di casa Maurizio Collatuzzo e alle 17.30 Maurizio Torresan dell’Istrana con Carlo Battistella dello Junior Santa Lucia. Alle 18.30 il giocatore del Park di Villorba Michele Frate con lunder 16 del Polpet Davide Costantini e alle 19.00 Rudy Tonon del Magi con il tennista di casa Marco Paoletti. Chiude la giornata alle 20.30 il giocatore del Cornuda Ludovico Conte con Luca Schiavon del Maniago. Alle ore 12 si chiudono le iscrizioni dei seconda categoria per conoscere chi saranno i favoriti di questa seconda edizione dell’Open di Primavera. Per gli amanti dell’erba nel weekend 30 e 31 Aprile ci sarà la seconda competizione stagionale a San Marco di Resana. Rodeo maschile 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 28 Aprile.