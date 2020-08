Tennis, il torneo Sporting Magi incorona i suoi vincitori

Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cristiano Franzato sul podio. Il giocatore di casa, Giulio Bit, numero tre del seeding, non è riuscito a fare un’altra impresa, come la serata precedente dove in semifinale aveva vinto con il number two Meneghetti. Per Bit soltanto quattro giochi, anche alcuni games sono stati assegnati ai vantaggi.

Risultato messo in dubbio soltanto sul secondo set dove il maestro opitergino, accusava un po’ di fatica, ma la classe di Franzato riusciva a farlo salire in cattedra lasciando a Bit un doppio 6/2. Kermesse coordinata da Mario Balzano con la supervisione di Massimo Nicoletti e ruolo di giudice di sedia, come nelle giuste occasioni, è stato svolto da Marco Zampar di Colle Umberto. Terzi posti per i montelliani Sandro Silvestrin in gran spolvero e Stefano Meneghetti. Il torneo di 4^ categoria femminile è andato alla rappresentante di casa Anna Frassinelli sull’emergente trevigiana under 14 Giuditta Simioni.